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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8847884888498850>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 144
Гривня
10%
15
Долар
59%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
3%
4
Ваш варіант
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15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен
прикол в том, что он не сказал когда. Младенцем умереть, или через 100 лет после рождения как бы не одно и тоже.


Прикол в том, что для рефинансирования такого колоссального гос. долга и торгового и бюджетного дефицитов нужно столько денег, что любом ужесточении политики начнется банкран и череда дефолтов.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:13

  somilitark написав:
  холява написав:ФФФУУУУУХХХХ ...

Вот уже и 27.73-27.75 Межбанк

Може краще скажіть про головне, Ви ж купуєте?
Вже набігались по воду))
Скажіть сакральне: сьогодні взяв по 27.90.
Кайфую, ні про що не жалкую :?:
А то про шиномонтаж, як можна зекономити 4 гривні маючи надцять карт банків. Про печиво в 43-му році і яке воно було дешеве, місячний заробіток дорівнював 2-м ящикам.
І Ключкоолег пропав, а я чекав історії як він заробив не встаючи з дивана, і в 1000-й раз зробив валютний відділ банків.
Скучно сьогодні, міжбанк вже не вставляє і не чіпляє. :mrgreen:


Привет .
Нет не покупал . Последнюю покупку делал по 27.30 и то чтобы с собой взять в виде подстраховки .Нет смысла , собираю гривну на платежи .
Не благодарная работа .
Уже вернулся с водопоя и рекомендую всем отложить на неделю -полторы все дела и изменить водный баланс в организме в Сходнице .
Самый большой вопрос у меня сейчас , что делать с евро , которую я по 30.30-50 покупал ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Типичные оленьи бега.
Когда взлетел - нужен всем, по любым ценам.
Начнет падать, копыта застучат на сдачу.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:18

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 січ, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:21

В общем, Нацбанк сегодня продал 100 млн: 50 по 27,70, 50 по 27,73. Ушло, как вода в сухую землю. Закрылись на пиках, даже намека на остановку нет.
Тут спрашивали, почему растет.

Все просто: все надеялись, что упадет или хотя бы на месте будет стоять. А вчера подтолкнули импортеры ГСМ. За ними остальные и ломанулись. Ну и пошло-поехало...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:24

  Искатель написав:В общем, Нацбанк сегодня продал 100 млн: 50 по 27,70, 50 по 27,73. Ушло, как вода в сухую землю. Закрылись на пиках, даже намека на остановку нет.
Тут спрашивали, почему растет.

Все просто: все надеялись, что упадет или хотя бы на месте будет стоять. А вчера подтолкнули импортеры ГСМ. За ними остальные и ломанулись. Ну и пошло-поехало...

Спасибо за инфу.
Решил немного свободных денег утилизировать в бензин. На 2-3 месяца для себя. Подозреваю, что на фоне непадающей нефти и дорожающего доллара ,на АЗС перепишут ценники. Некоторые уже это сделали,бородатая баабушка пока держит.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:25

  холява написав:
  somilitark написав:
  холява написав:ФФФУУУУУХХХХ ...

Вот уже и 27.73-27.75 Межбанк

Може краще скажіть про головне, Ви ж купуєте?
Вже набігались по воду))
Скажіть сакральне: сьогодні взяв по 27.90.
Кайфую, ні про що не жалкую :?:
А то про шиномонтаж, як можна зекономити 4 гривні маючи надцять карт банків. Про печиво в 43-му році і яке воно було дешеве, місячний заробіток дорівнював 2-м ящикам.
І Ключкоолег пропав, а я чекав історії як він заробив не встаючи з дивана, і в 1000-й раз зробив валютний відділ банків.
Скучно сьогодні, міжбанк вже не вставляє і не чіпляє. :mrgreen:


Привет .
Нет не покупал . Последнюю покупку делал по 27.30 и то чтобы с собой взять в виде подстраховки .Нет смысла , собираю гривну на платежи .
Не благодарная работа .
Уже вернулся с водопоя и рекомендую всем отложить на неделю -полторы все дела и изменить водный баланс в организме в Сходнице .
Самый большой вопрос у меня сейчас , что делать с евро , которую я по 30.30-50 покупал ?

Зрозуміло.
Я тільки одним шокований, як Ви дожились до того, що можете припустити продати щось із валюти.
А так відповідю задоволений.
Це промінь розуму серед бала "мудриців економічної політики".
Донедавна гадав, що мене нудить від ольгінської зрадофільної пропаганди, але виявляється бувають ще гірші варіанти, це наші генії :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:28

  Captain Obvious написав:Типичные оленьи бега.
Когда взлетел - нужен всем, по любым ценам.
Начнет падать, копыта застучат на сдачу.

Треба здати раніше, бо одразу пропаде гривня і на міжбанку теж будуть одні тільки продавці)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:30

От в чому питання!

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:Типичные оленьи бега.
Когда взлетел - нужен всем, по любым ценам.
Начнет падать, копыта застучат на сдачу.

Треба здати раніше, бо одразу пропаде гривня і на міжбанку теж будуть одні тільки продавці)))

Це все зрозуміло!))
Не зрозуміло - коли саме це станеться?
Через тиждень - два?
Місяць - два?
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:33

  Realist написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 27,82/27,85
прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...

Третій день читаю два форуми.
І на жодному не має навіть натяку на причини цього росту.
В основному стверджують що буде 30 і більше або на Denka нарікають і його продажі олійних.
Вчора проскакувала інформація про те що можливо скуповувались імпортери.
Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.

Значить Ви не уважно читали Ореста раніше, тут і там... :wink:
twin
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