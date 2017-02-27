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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8848884988508851>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 145
Гривня
10%
15
Долар
59%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
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1
Крипта
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Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:49

я часть слил по 27.2 или 27.3+ (точно не помню). Но не все. Могу еще слить много. Укргаз падло горит 27.5. Но 27.7 можно сейчас. Я на работе, срочное задание есть. Увольняться с работы и ходить менять макулатуру?

Инфляция продуктов питания за 2 года 100%-170%. 50 копеек хорошо. Что даст 30 копеек при инфляции продуктов 100% в год? :?:

И крипта в альте дала 200%. А вообще 500%, но я не поменял :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 12 січ, 2022 16:57, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:52

  twin написав:
  Realist написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 27,82/27,85
прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...

Третій день читаю два форуми.
І на жодному не має навіть натяку на причини цього росту.
В основному стверджують що буде 30 і більше або на Denka нарікають і його продажі олійних.
Вчора проскакувала інформація про те що можливо скуповувались імпортери.
Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.

Значить Ви не уважно читали Ореста раніше, тут і там... :wink:

Ореста читаю уважно і до його прогнозів завжди ставлюсь із увагою та повагою.

Після 2019 року прийняв для себе рішення не знаходитись на 100% у одній валюті. Завжди тільки корзина. Щось продається, щось купується. Все відносно. От якби рішення приймались на весь об'єм - тоді так. Я б був вже у збитках.

Основна мета - навчитись розуміти ринок, щоб отримувати від цього дивіденди в майбутньому. Якраз цього розуміння у теперішньому рості я не можу осягнути. Тому і задаю питання.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:02

  zРадио написав:
  flyman написав:Різний таймінг, різні висновки.
Від девала 2014..2016 ще гривнева інфляція не догнала величину зміни UAH/USD


Она и в 2010-2013 гг не догнала изменений 2008-2009 гг. Возьми сырые данные на "минфине" - они там в готовом виде, и сам поиграйся.

Такс, опубликовались Штаты по инфляции - 7% за 2021-й (ноябрь г/г - 6,8%, 2020-й - 1,4%). Back to 1982. Байденовские обещалки, что разморозка нефтяного резерва снизит инфляцию, успехом не увенчались - без ФРС-ного пыселоса эту грязь уже не прибрать. К слову, Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен

Зображення

Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14.
Крипта теж встає з колін.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:10

  flyman написав:Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14.
Крипта теж встає з колін.

Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:11

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.01.2022...........13.01.2022
дата розрахунку.............11.01.2022............12.01.2022
Євро................................31,1722.................31,4796...+0.99%
Долар США.....................27,5093.................27,7073...+0.72%
После полудня гривна потеряла более 1.5 копеек.
Общий прирост выглядит весьма существенным, но стоит помнить, что это результат двухдневной динамики.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.01.2022................27,6906
Гривна потеряла 19 копеек.

МКГ*............7.1206............7.0634...........-0.8%

Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.

После 12 НБУ отлучился, и котировки продолжили рост. До обеда выросли еще на 3.5 копейки. К окончанию обеда НБУ появился уже с заградительной интервенцией. Котировки нехотя отступили на полкопейки, но к 15 вернулись обратно.
Официальный курс встретили котировками 27.7250 - 27.7450, что на 7.5 копеек выше открытия.

После 15 выросли еще на полкопейки и остановились. Через полчаса прибавили полкопейки и взяли новую получасовую паузу. Около 16-30 откатились на полкопейки. НБУ к этому времени интервенции давно закончил. Больше движений не было.
Закрылись котировками 27.7300 - 27.7500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар после обеда снова начал валиться и сейчас находится на минимуме с середины ноября.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.0460 (-16) -34
2020 - 23.9677 (0) +374

2019 - 28.1538 (-12)
2018 - 28.5366 (+9)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Realist написав:Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.

Никогда такого не было, и вот опять (с)
Какого такого роста? Курс сейчас ниже, чем в 3 из 4 последних лет на это время. В зависимости от экономических взглядов или желаний одних такая крепость гривны может радовать, других пугать, но отрицать сам факт трудно.
Впрочем, действительно мало кто ожидал именно такого роста, одни ожидали меньшего, а другие большего :)

Причина роста всегда одна - превышение спроса над предложением.
А вот структура спроса и предложения - это информация, которая вряд ли будет выноситься на форумы. Поэтому нам остается только вести бесполезные баталии о том, каким должен быть курс, чтобы всем было хорошо. А курс все равно будет таким, как получится :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

flyman
сдать па 28-29 в феврале-марте и летом откупить па 26 нелогично? если те 26 ешо будут канечна...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

  akido написав:
  flyman написав:Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14.
Крипта теж встає з колін.

Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?

А рік тому гривня була ПА28+.
Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара.
Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+
І хто кому успішний долярчик?

Дельта по інфляції гривня-долар 3%.
Дельта по курсу 2% в протилежний бік.
Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:20

  flyman написав:
  akido написав:
  flyman написав:Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14.
Крипта теж встає з колін.

Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?

А рік тому гривня була ПА28+.
Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара.
Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+
І хто кому успішний долярчик?

Дельта по інфляції гривня-долар 3%.
Дельта по курсу 2% в протилежний бік.
Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну


инфляция продуктов питания первой необходимости в США 36% в долларах
у нас 100% в гривне :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:29

https://www.investing.com/currencies/usd-uah
27,7750
+0,1460(+0,53%)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:44

  proftpd66 написав:https://www.investing.com/currencies/usd-uah
27,7750
+0,1460(+0,53%)

Это завтрашние уже?
vitaliian
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