Додано: Сер 12 січ, 2022 17:11

Realist написав: Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту. Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............12.01.2022...........13.01.2022дата розрахунку.............11.01.2022............12.01.2022Євро................................31,1722.................31,4796...+0.99%Долар США.....................27,5093....................+0.72%После полудня гривна потеряла более 1.5 копеек.Общий прирост выглядит весьма существенным, но стоит помнить, что это результат двухдневной динамики.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0012.01.2022................27,6906Гривна потеряла 19 копеек.МКГ*............7.1206............7.0634...........-0.8%Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки.В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз.Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.После 12 НБУ отлучился, и котировки продолжили рост. До обеда выросли еще на 3.5 копейки. К окончанию обеда НБУ появился уже с заградительной интервенцией. Котировки нехотя отступили на полкопейки, но к 15 вернулись обратно.Официальный курс встретили котировками 27.7250 - 27.7450, что на 7.5 копеек выше открытия.После 15 выросли еще на полкопейки и остановились. Через полчаса прибавили полкопейки и взяли новую получасовую паузу. Около 16-30 откатились на полкопейки. НБУ к этому времени интервенции давно закончил. Больше движений не было.Закрылись котировками 27.7300 - 27.7500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар после обеда снова начал валиться и сейчас находится на минимуме с середины ноября.Дневной график:Этот день в истории:2021 - 28.0460 (-16) -342020 - 23.9677 (0) +3742019 - 28.1538 (-12)2018 - 28.5366 (+9)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Никогда такого не было, и вот опять (с)Какого такого роста? Курс сейчас ниже, чем в 3 из 4 последних лет на это время. В зависимости от экономических взглядов или желаний одних такая крепость гривны может радовать, других пугать, но отрицать сам факт трудно.Впрочем, действительно мало кто ожидал именно такого роста, одни ожидали меньшего, а другие большегоПричина роста всегда одна - превышение спроса над предложением.А вот структура спроса и предложения - это информация, которая вряд ли будет выноситься на форумы. Поэтому нам остается только вести бесполезные баталии о том, каким должен быть курс, чтобы всем было хорошо. А курс все равно будет таким, как получится