я часть слил по 27.2 или 27.3+ (точно не помню). Но не все. Могу еще слить много. Укргаз падло горит 27.5. Но 27.7 можно сейчас. Я на работе, срочное задание есть. Увольняться с работы и ходить менять макулатуру?
Инфляция продуктов питания за 2 года 100%-170%. 50 копеек хорошо. Что даст 30 копеек при инфляции продуктов 100% в год?
И крипта в альте дала 200%. А вообще 500%, но я не поменял
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 12 січ, 2022 16:57, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:Запорожье повы 27,82/27,85 прорыва выше 27,60 не ожидал..., наверное Женева помогла...
Третій день читаю два форуми. І на жодному не має навіть натяку на причини цього росту. В основному стверджують що буде 30 і більше або на Denka нарікають і його продажі олійних. Вчора проскакувала інформація про те що можливо скуповувались імпортери. Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.
Значить Ви не уважно читали Ореста раніше, тут і там...
Ореста читаю уважно і до його прогнозів завжди ставлюсь із увагою та повагою.
Після 2019 року прийняв для себе рішення не знаходитись на 100% у одній валюті. Завжди тільки корзина. Щось продається, щось купується. Все відносно. От якби рішення приймались на весь об'єм - тоді так. Я б був вже у збитках.
Основна мета - навчитись розуміти ринок, щоб отримувати від цього дивіденди в майбутньому. Якраз цього розуміння у теперішньому рості я не можу осягнути. Тому і задаю питання.
flyman написав:Різний таймінг, різні висновки. Від девала 2014..2016 ще гривнева інфляція не догнала величину зміни UAH/USD
Она и в 2010-2013 гг не догнала изменений 2008-2009 гг. Возьми сырые данные на "минфине" - они там в готовом виде, и сам поиграйся.
Такс, опубликовались Штаты по инфляции - 7% за 2021-й (ноябрь г/г - 6,8%, 2020-й - 1,4%). Back to 1982. Байденовские обещалки, что разморозка нефтяного резерва снизит инфляцию, успехом не увенчались - без ФРС-ного пыселоса эту грязь уже не прибрать. К слову, Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен
Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14. Крипта теж встає з колін.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............12.01.2022...........13.01.2022 дата розрахунку.............11.01.2022............12.01.2022 Євро................................31,1722.................31,4796...+0.99% Долар США.....................27,5093.................27,7073...+0.72% После полудня гривна потеряла более 1.5 копеек. Общий прирост выглядит весьма существенным, но стоит помнить, что это результат двухдневной динамики.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.01.2022................27,6906 Гривна потеряла 19 копеек.
Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за 45 минут выросли на 4.5 копейки. НБУ аккуратно притормаживал рост, не давая сильно разгоняться. После 11 уравновесились и немного постояли на месте. Передохнув, очень плавно опустились на копейку, а к 12 приподнялись на полкопейки. В мире доллар, что уже стало традицией, всю ночь падал и к утру обновил минимум этого года. Утром чуть отскочил, а сейчас снова смотрит вниз. Справочный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100, что на 4 копейки выше открытия.
После 12 НБУ отлучился, и котировки продолжили рост. До обеда выросли еще на 3.5 копейки. К окончанию обеда НБУ появился уже с заградительной интервенцией. Котировки нехотя отступили на полкопейки, но к 15 вернулись обратно. Официальный курс встретили котировками 27.7250 - 27.7450, что на 7.5 копеек выше открытия.
После 15 выросли еще на полкопейки и остановились. Через полчаса прибавили полкопейки и взяли новую получасовую паузу. Около 16-30 откатились на полкопейки. НБУ к этому времени интервенции давно закончил. Больше движений не было. Закрылись котировками 27.7300 - 27.7500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар после обеда снова начал валиться и сейчас находится на минимуме с середины ноября.
Дневной график:
Этот день в истории: 2021 - 28.0460 (-16) -34 2020 - 23.9677 (0) +374
2019 - 28.1538 (-12) 2018 - 28.5366 (+9)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Realist написав:Реально багато хто із форумчан не очікував такого росту.
Никогда такого не было, и вот опять (с) Какого такого роста? Курс сейчас ниже, чем в 3 из 4 последних лет на это время. В зависимости от экономических взглядов или желаний одних такая крепость гривны может радовать, других пугать, но отрицать сам факт трудно. Впрочем, действительно мало кто ожидал именно такого роста, одни ожидали меньшего, а другие большего
Причина роста всегда одна - превышение спроса над предложением. А вот структура спроса и предложения - это информация, которая вряд ли будет выноситься на форумы. Поэтому нам остается только вести бесполезные баталии о том, каким должен быть курс, чтобы всем было хорошо. А курс все равно будет таким, как получится
flyman написав:Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14. Крипта теж встає з колін.
Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?
А рік тому гривня була ПА28+. Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара. Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+ І хто кому успішний долярчик?
Дельта по інфляції гривня-долар 3%. Дельта по курсу 2% в протилежний бік. Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну
flyman написав:Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14. Крипта теж встає з колін.
Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?
А рік тому гривня була ПА28+. Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара. Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+ І хто кому успішний долярчик?
Дельта по інфляції гривня-долар 3%. Дельта по курсу 2% в протилежний бік. Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну
инфляция продуктов питания первой необходимости в США 36% в долларах у нас 100% в гривне