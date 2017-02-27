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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Виноградарь, Киев 27.84/27.93
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:52
стісняюсь спросить, продукти харчування скільки жеруть від доходу/заощаджень?
5% , 50%, 95% ...чи не хватає і ще приходиться в швидкогроші йти?
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:02
Межбанк: валютный рынок снова лихорадит
События среды на валютном рынке продолжили негативные тенденции для гривны на этой неделе. За день доллар снова подорожал. Причем, достаточно существенно с учетом того, что изначально рынок стартовал сразу на 4 копейки выше вчерашнего закрытия.
Если утром начальные котировки американской валюты находились в пределах 27,65/27,67 гривен, то завершилась сессия по доллару уже на отметке 27,73/27,75 гривен. Не отставал и евро, завершив торги среды уровнем 31,65/31,67 гривен, хотя начинались они с отметки 31,40/31,43.
Основная причина девальвации гривны все та же — покупки валюты крупными местными импортерами и иногда — нерезидентами. Спрос превышал предложение и Нацбанку пришлось снова выходить на рынок с продажей недостающей валюты. Причем дважды.
К 10:30 он вышел на торги с запросом лучшего курса и продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше. Это несколько приглушило ажиотаж пока регулятор был на межбанке. Поэтому котировки с утренних 27,65/27,67 гривен к 11 часам выросли лишь до 27,69/27,71 гривен, а к 12 часам ненадолго остановились на отметке 27,685/27,705.
Но ближе к обеду Нацбанк ушел и котировки снова начали расти. На обед дилеры ушли уже при уровне 27,725/27,745 гривен за доллар и в этих пределах курс находился уже до 14 часов. Активность клиентов была большая. Еще до обеда объем сделок только по Bloomberg уже превысил $ 180 млн.
После обеда Нацбанк снова продавал доллар, но уже по 27,73 гривны. Продать ему пришлось еще не менее $ 50 млн. К 15 часам курс снизился до 27,72/27,74 гривен, а завершилась сессия по доллару уровнем 27,73/27,75.
Участники рынка сохранили свои девальвационные настроения по перспективам гривны, что отразится на котировках межбанка уже завтра и несет определенную долю скепсиса по перспективам нацвалюты на ближайшее время.
Главные события 12 января на валютном рынке:
Котировки доллара выросли за день на 8 копеек — с утренних стартовых 27,65/27,67 до 27,73/27,75 гривен к концу дня.
Нацбанк сегодня выходил на торги дважды. В первый раз продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше в формате интервенции «по запросу лучшего курса», а во второй — уже после обеда продал еще $ 50 млн по фиксированному ценнику 27,73 гривны за доллар.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,6906 гривен, а официальный курс на 13 января 2022 года установлен на уровне 27,7073 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,73/27,75
евро — 31,65/31,67
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1415/1,1416.
Finance/Новости/Валюта
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:11
За крок до перевороту думок!©
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стісняюсь спросить, продукти харчування скільки жеруть від доходу/заощаджень?
5% , 50%, 95% ...чи не хватає і ще приходиться в швидкогроші йти?[/quote]
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Якщо б уявити сім'ю з 4х чел. наприклад, Флая, де дохід на сім'ю = дві мінімалки(мін.з/п твоя + мін. з/п твоєї дружини) - то думаю, ти б був постійним клієнтом швидкогрошів!
А без сім'ї - то ясно, що одинокому вовку можна з мін. з/п. і харчуватись, і ще й щось відкладати на купівлю майбутнього підвалу
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:24
Кредиты бесплатно не дают
Если не хватает на жизнь 2-х минималок, то откуда возьмутся деньги на 2 минималки + конские %% швидкогрошів ?
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:26
долярчик, я б на твому місці займався би тим, щоб підняти кваліфікацію / змінити роботу / освоїти нову спеціальність, щоб підняти дохід і наскладати на подушку безпеки, потім на депозити, щоб мати пасивний дохід, а далі намутити кілька джерел кешфлоу та цікавитися інфляцією з точки зору захисних активів від неї, а не з точки зору "подорожчав хліб - тре бігти в швидкогроші".
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чому ж. Можна замість великого крадівництва не позичати. Тоді навпаки буде черга з товстосумів, що захочуть зайти по навіть низькому %. Звісно цей варіянт не підходить нинішнім крадіям зебобами.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не связан ли рост с приближающимся CNY и закрывающимися платежами в срочном порядке?
До 20го этот фактор исчерпается.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:47
резвенько пошли, имхо 28 возьмём по межбанку (думаю, что в течении 2-10 дней)
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