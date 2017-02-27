Додано: Сер 12 січ, 2022 18:02

События среды на валютном рынке продолжили негативные тенденции для гривны на этой неделе. За день доллар снова подорожал. Причем, достаточно существенно с учетом того, что изначально рынок стартовал сразу на 4 копейки выше вчерашнего закрытия.



Если утром начальные котировки американской валюты находились в пределах 27,65/27,67 гривен, то завершилась сессия по доллару уже на отметке 27,73/27,75 гривен. Не отставал и евро, завершив торги среды уровнем 31,65/31,67 гривен, хотя начинались они с отметки 31,40/31,43.



Основная причина девальвации гривны все та же — покупки валюты крупными местными импортерами и иногда — нерезидентами. Спрос превышал предложение и Нацбанку пришлось снова выходить на рынок с продажей недостающей валюты. Причем дважды.



К 10:30 он вышел на торги с запросом лучшего курса и продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше. Это несколько приглушило ажиотаж пока регулятор был на межбанке. Поэтому котировки с утренних 27,65/27,67 гривен к 11 часам выросли лишь до 27,69/27,71 гривен, а к 12 часам ненадолго остановились на отметке 27,685/27,705.



Но ближе к обеду Нацбанк ушел и котировки снова начали расти. На обед дилеры ушли уже при уровне 27,725/27,745 гривен за доллар и в этих пределах курс находился уже до 14 часов. Активность клиентов была большая. Еще до обеда объем сделок только по Bloomberg уже превысил $ 180 млн.



После обеда Нацбанк снова продавал доллар, но уже по 27,73 гривны. Продать ему пришлось еще не менее $ 50 млн. К 15 часам курс снизился до 27,72/27,74 гривен, а завершилась сессия по доллару уровнем 27,73/27,75.



Участники рынка сохранили свои девальвационные настроения по перспективам гривны, что отразится на котировках межбанка уже завтра и несет определенную долю скепсиса по перспективам нацвалюты на ближайшее время.



Главные события 12 января на валютном рынке:



Котировки доллара выросли за день на 8 копеек — с утренних стартовых 27,65/27,67 до 27,73/27,75 гривен к концу дня.



Нацбанк сегодня выходил на торги дважды. В первый раз продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше в формате интервенции «по запросу лучшего курса», а во второй — уже после обеда продал еще $ 50 млн по фиксированному ценнику 27,73 гривны за доллар.



Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,6906 гривен, а официальный курс на 13 января 2022 года установлен на уровне 27,7073 гривен за доллар.



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:



доллар США — 27,73/27,75

евро — 31,65/31,67



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1415/1,1416.



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