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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8848884988508851

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 145
Гривня
10%
15
Долар
59%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
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1
Крипта
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6
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Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виноградарь, Киев 27.84/27.93
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:52

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  akido написав:Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?

А рік тому гривня була ПА28+.
Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара.
Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+
І хто кому успішний долярчик?

Дельта по інфляції гривня-долар 3%.
Дельта по курсу 2% в протилежний бік.
Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну


инфляция продуктов питания первой необходимости в США 36% в долларах
у нас 100% в гривне :)

стісняюсь спросить, продукти харчування скільки жеруть від доходу/заощаджень?
5% , 50%, 95% ...чи не хватає і ще приходиться в швидкогроші йти?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:57

Покупаем в газмясе по .73 сливаем китигруппу по .84

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Не благодарите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:02

Межбанк: валютный рынок снова лихорадит

События среды на валютном рынке продолжили негативные тенденции для гривны на этой неделе. За день доллар снова подорожал. Причем, достаточно существенно с учетом того, что изначально рынок стартовал сразу на 4 копейки выше вчерашнего закрытия.

Если утром начальные котировки американской валюты находились в пределах 27,65/27,67 гривен, то завершилась сессия по доллару уже на отметке 27,73/27,75 гривен. Не отставал и евро, завершив торги среды уровнем 31,65/31,67 гривен, хотя начинались они с отметки 31,40/31,43.

Основная причина девальвации гривны все та же — покупки валюты крупными местными импортерами и иногда — нерезидентами. Спрос превышал предложение и Нацбанку пришлось снова выходить на рынок с продажей недостающей валюты. Причем дважды.

К 10:30 он вышел на торги с запросом лучшего курса и продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше. Это несколько приглушило ажиотаж пока регулятор был на межбанке. Поэтому котировки с утренних 27,65/27,67 гривен к 11 часам выросли лишь до 27,69/27,71 гривен, а к 12 часам ненадолго остановились на отметке 27,685/27,705.

Но ближе к обеду Нацбанк ушел и котировки снова начали расти. На обед дилеры ушли уже при уровне 27,725/27,745 гривен за доллар и в этих пределах курс находился уже до 14 часов. Активность клиентов была большая. Еще до обеда объем сделок только по Bloomberg уже превысил $ 180 млн.

После обеда Нацбанк снова продавал доллар, но уже по 27,73 гривны. Продать ему пришлось еще не менее $ 50 млн. К 15 часам курс снизился до 27,72/27,74 гривен, а завершилась сессия по доллару уровнем 27,73/27,75.

Участники рынка сохранили свои девальвационные настроения по перспективам гривны, что отразится на котировках межбанка уже завтра и несет определенную долю скепсиса по перспективам нацвалюты на ближайшее время.

Главные события 12 января на валютном рынке:

Котировки доллара выросли за день на 8 копеек — с утренних стартовых 27,65/27,67 до 27,73/27,75 гривен к концу дня.

Нацбанк сегодня выходил на торги дважды. В первый раз продал порядка $ 50 млн по цене от 27,70 гривен и выше в формате интервенции «по запросу лучшего курса», а во второй — уже после обеда продал еще $ 50 млн по фиксированному ценнику 27,73 гривны за доллар.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,6906 гривен, а официальный курс на 13 января 2022 года установлен на уровне 27,7073 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,73/27,75
евро — 31,65/31,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1415/1,1416.

Finance/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:11

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  flyman написав:[qu
Півроку тому воно було 1.20. Може справа не в тому чи вірить євро пауелу ?

А рік тому гривня була ПА28+.
Баксодержальщики кеша мають 7% реальних збитків, бо інфляція долара.
Гривнетримачі ОВДП мають манюцюпкий плюс вище інфляції гривні і в переводі в долар +2%+
І хто кому успішний долярчик?

Дельта по інфляції гривня-долар 3%.
Дельта по курсу 2% в протилежний бік.
Ітого: додатково за рік +5% девальваційного тиску на саму гарну


инфляция продуктов питания первой необходимости в США 36% в долларах
у нас 100% в гривне :)

---------

стісняюсь спросить, продукти харчування скільки жеруть від доходу/заощаджень?
5% , 50%, 95% ...чи не хватає і ще приходиться в швидкогроші йти?[/quote]
------

Якщо б уявити сім'ю з 4х чел. наприклад, Флая, де дохід на сім'ю = дві мінімалки(мін.з/п твоя + мін. з/п твоєї дружини) - то думаю, ти б був постійним клієнтом швидкогрошів! :mrgreen:

А без сім'ї - то ясно, що одинокому вовку можна з мін. з/п. і харчуватись, і ще й щось відкладати на купівлю майбутнього підвалу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:24

  Успіх написав:
Якщо б уявити сім'ю з 4х чел. наприклад, Флая, де дохід на сім'ю = дві мінімалки(мін.з/п твоя + мін. з/п твоєї дружини) - то думаю, ти б був постійним клієнтом швидкогрошів! :mrgreen:

Кредиты бесплатно не дают

Если не хватает на жизнь 2-х минималок, то откуда возьмутся деньги на 2 минималки + конские %% швидкогрошів ?
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:26

  Успіх написав:------

Якщо б уявити сім'ю з 4х чел. наприклад, Флая, де дохід на сім'ю = дві мінімалки(мін.з/п твоя + мін. з/п твоєї дружини) - то думаю, ти б був постійним клієнтом швидкогрошів! :mrgreen:

А без сім'ї - то ясно, що одинокому вовку можна з мін. з/п. і харчуватись, і ще й щось відкладати на купівлю майбутнього підвалу :mrgreen:

долярчик, я б на твому місці займався би тим, щоб підняти кваліфікацію / змінити роботу / освоїти нову спеціальність, щоб підняти дохід і наскладати на подушку безпеки, потім на депозити, щоб мати пасивний дохід, а далі намутити кілька джерел кешфлоу та цікавитися інфляцією з точки зору захисних активів від неї, а не з точки зору "подорожчав хліб - тре бігти в швидкогроші".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:На выходе – резкое удорожание заёмных денег, а напомню, что занимать нужно много и постоянно. Кроме того, существует большой риск вообще потерять контроль над ситуацией

Чому ж. Можна замість великого крадівництва не позичати. Тоді навпаки буде черга з товстосумів, що захочуть зайти по навіть низькому %. Звісно цей варіянт не підходить нинішнім крадіям зебобами.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не связан ли рост с приближающимся CNY и закрывающимися платежами в срочном порядке?
До 20го этот фактор исчерпается.
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резвенько пошли, имхо 28 возьмём по межбанку (думаю, что в течении 2-10 дней)
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