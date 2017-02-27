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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:20
kwon написав: Цитрин написав:
ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95
лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!
Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.
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Zebra
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31
Zebra написав:
не ладное
одним словом
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juristkostya
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:40
baraka написав:
резвенько пошли, имхо 28 возьмём по межбанку (думаю, что в течении 2-10 дней)
Ніхто не знає майбутнього.
Втім, схоже, попит "на готівці" є. Декілька контор "гребли" для когось вічнозелений трохи вище рівня ринку (по 27.85).
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:41
Zebra написав: kwon написав: Цитрин написав:
ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95
лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!
Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ
унюхал не ладное и ломанулся.
кто куда ломанулся ? знаешь кого-то, кто брал дороже 27,3 ?
а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?
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Игорь
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:43
Игорь написав:
а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?
а существуют реальные автовладельцы, который 2 раза в год перебортируют резину?
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juristkostya
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:52
Zebra написав: kwon написав: Цитрин написав:
ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95
лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!
Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.
в США інфляція 7%, в Україні 10%, жах-жах гривня летить в тартар, чи в космос
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flyman
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2
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:55
juristkostya написав: Игорь написав:
а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?
а существуют реальные автовладельцы, который 2 раза в год перебортируют резину?
я, 15-е железяки под зиму поржавели и я на них забил, на 16-ом литье прикольнее круглый год
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kwon
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:56
flyman написав:в США інфляція 7%, в Україні 10%, жах-жах гривня летить в тартар, чи в космос
а ти весь у білому... ой, тобто в ОВГЗ ))))
чьо там, на скіко % вже всох? а при курсі 35?
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:57
У Сполучених Штатах – рекордна інфляція. Так, рівень річної інфляції за підсумками грудня досягнув 7%. Такі показники фіксували у 1982 році.
Під час відкриття основної торгової сесії фондові індекси США мали такий рівень: S&P 500 підвищився на 0,38% – 4731 пунктів, Dow Jones – на 0,51%, 36252 п.; Nasdaq – на 0,71%,15261 п.
При цьому зростання інфляції було в прогнозних межах, як і очікували аналітики. Так, експерти розраховували на зростання індексу споживчих цін упродовж року станом на грудень 6,6-7,2%, а консенсус-прогноз – 7%.
Як пояснюють, сплеск інфляції стався на тлі м’якшої грошово-кредитної політики центробанків в умовах коронакризи. З метою підтримки ринків та бізнесу регулятори у світі, зокрема Штатах, зменшили базову процентну ставку, що стало поштовхом для прискорення інфляції.
Її також прискорили зміни поведінки споживачів: зменшилися витрати на послуги, тоді як зросли на товари тривалого користування. Доходи американських домогосподарств зростали з допомогою прямих грошових державних виплат: спостерігається суттєве зростання заробітної платні найманих робітників.
Пандемія негативно вплинула на ланцюжки постачання, деякі компанії були змушені припинити виробництво. У підсумку – це збільшило витрати виробників, зростання гуртових цін перевищило споживчі.
Федеральна резервна система США на цьому тлі може згорнути програму стимулів швидше, ніж планувалося, і підняти ключову відсоткову ставку. Аналітики таких установ як Goldman Sachs, JP Morgan та Deutsche Bank вважають, що ФРС посилить грошово-кредитну політику протягом року щонайменше чотири рази
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:03
https://news.finance.ua/ua/news/-/50693 ... e-na-10-20
Українцям необхідно готуватися до зростання цін на продукти на 10−20%. Причина криється у високих інфляційних ризиках на світових ринках.
Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.
Так что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, хорошо если на 30 остановимся
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 12 січ, 2022 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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