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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 147
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Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:20

  kwon написав:
  Цитрин написав:ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95

лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!

Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:не ладное
одним словом
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:40

  baraka написав:резвенько пошли, имхо 28 возьмём по межбанку (думаю, что в течении 2-10 дней)

Ніхто не знає майбутнього.
Втім, схоже, попит "на готівці" є. Декілька контор "гребли" для когось вічнозелений трохи вище рівня ринку (по 27.85).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:41

  Zebra написав:
  kwon написав:
  Цитрин написав:ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95

лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!

Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.

кто куда ломанулся ? знаешь кого-то, кто брал дороже 27,3 ?
а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?

а существуют реальные автовладельцы, который 2 раза в год перебортируют резину?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:52

  Zebra написав:
  kwon написав:
  Цитрин написав:ракету хорошо заправили 27.85 / 27.95

лаптеногие стараются, брязкают копьями, завтра - больше! скупайтесь, глупцы!

Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.

в США інфляція 7%, в Україні 10%, жах-жах гривня летить в тартар, чи в космос
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:55

  juristkostya написав:
  Игорь написав:а почему бы не купить второй комплект дисков, если шиномонтаж дорого ?

а существуют реальные автовладельцы, который 2 раза в год перебортируют резину?


я, 15-е железяки под зиму поржавели и я на них забил, на 16-ом литье прикольнее круглый год
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:56

  flyman написав:в США інфляція 7%, в Україні 10%, жах-жах гривня летить в тартар, чи в космос

а ти весь у білому... ой, тобто в ОВГЗ ))))

чьо там, на скіко % вже всох? а при курсі 35?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Сполучених Штатах – рекордна інфляція. Так, рівень річної інфляції за підсумками грудня досягнув 7%. Такі показники фіксували у 1982 році.

Під час відкриття основної торгової сесії фондові індекси США мали такий рівень: S&P 500 підвищився на 0,38% – 4731 пунктів, Dow Jones – на 0,51%, 36252 п.; Nasdaq – на 0,71%,15261 п.

При цьому зростання інфляції було в прогнозних межах, як і очікували аналітики. Так, експерти розраховували на зростання індексу споживчих цін упродовж року станом на грудень 6,6-7,2%, а консенсус-прогноз – 7%.

Як пояснюють, сплеск інфляції стався на тлі м’якшої грошово-кредитної політики центробанків в умовах коронакризи. З метою підтримки ринків та бізнесу регулятори у світі, зокрема Штатах, зменшили базову процентну ставку, що стало поштовхом для прискорення інфляції.

Її також прискорили зміни поведінки споживачів: зменшилися витрати на послуги, тоді як зросли на товари тривалого користування. Доходи американських домогосподарств зростали з допомогою прямих грошових державних виплат: спостерігається суттєве зростання заробітної платні найманих робітників.

Пандемія негативно вплинула на ланцюжки постачання, деякі компанії були змушені припинити виробництво. У підсумку – це збільшило витрати виробників, зростання гуртових цін перевищило споживчі.

Федеральна резервна система США на цьому тлі може згорнути програму стимулів швидше, ніж планувалося, і підняти ключову відсоткову ставку. Аналітики таких установ як Goldman Sachs, JP Morgan та Deutsche Bank вважають, що ФРС посилить грошово-кредитну політику протягом року щонайменше чотири рази
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:03

https://news.finance.ua/ua/news/-/50693 ... e-na-10-20
Українцям необхідно готуватися до зростання цін на продукти на 10−20%. Причина криється у високих інфляційних ризиках на світових ринках.

Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.


Так что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, хорошо если на 30 остановимся
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 12 січ, 2022 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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