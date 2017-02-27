Додано: Сер 12 січ, 2022 23:58

Zebra написав: Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.

Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся. Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.

Обчество расслабилось и шмыгалям с гетманцевыми поверило? Пора вспоминать классическое:Навстречу кризисуОднажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.