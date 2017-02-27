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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8851885288538854

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 147
Гривня
11%
16
Долар
58%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
6
Нерухомість
7%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
10%
15
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:05

  change_pm написав:
  flyman написав:в США інфляція 7%, в Україні 10%, жах-жах гривня летить в тартар, чи в космос

а ти весь у білому... ой, тобто в ОВГЗ ))))

чьо там, на скіко % вже всох? а при курсі 35?

я тільки заходжу, ще нема чому сохнути
а від бази минулого року 1.1.21
https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/2021-01-01/
28.2746
сам підрахуй, в доброму розумінні цього слова
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:39

А раптом - це тимчасовий розвод оленят?)))

  kwon написав:завтра - больше! скупайтесь, глупцы!

А може, буде навпаки і тоді - "зливайтесь, голубці!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:43

  Успіх написав:
  kwon написав:завтра - больше! скупайтесь, глупцы!

А може, буде навпаки і тоді - "зливайтесь, голубці!" :mrgreen:

приведи хоч один здравий аргумент такого розвитку подій
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:58

  Zebra написав:Ударом в колокола был внезапный транш от МВФ.
Планы по введению продовольственных карточек - не менее интересный звон, народ унюхал не ладное и ломанулся.


Обчество расслабилось и шмыгалям с гетманцевыми поверило? Пора вспоминать классическое:
:twisted:
Навстречу кризису

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:30

  flyman написав:долярчик, я б на твому місці займався би тим, щоб підняти кваліфікацію / змінити роботу / освоїти нову спеціальність, щоб підняти дохід і наскладати на подушку безпеки, потім на депозити, щоб мати пасивний дохід, а далі намутити кілька джерел кешфлоу та цікавитися інфляцією з точки зору захисних активів від неї, а не з точки зору "подорожчав хліб - тре бігти в швидкогроші".


он же вложил в бетон и вроде пока кайфует
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:31

  baraka написав:резвенько пошли, имхо 28 возьмём по межбанку (думаю, что в течении 2-10 дней)


почему не сегодня?
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 03:15

Большинство валют развивающихся стран сейчас укрепляются. Так что этот рост курса у нас против шерсти.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:04

  hxbbgaf написав:Большинство валют развивающихся стран сейчас укрепляются. Так что этот рост курса у нас против шерсти.

І в тих державах інфляція 10% на фоні укрєпляжа нацвалюти ? А як там торг. баланс і держборг?
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:І в тих державах інфляція 10% на фоні укрєпляжа нацвалюти ? А як там торг. баланс і держборг?

Так "рекордсмени" рулять:
За рік промислова інфляція в Україні прискорилась більш ніж в 4 рази і становить 62,2%, що є рекордом за весь час існування гривні.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За її даними, у 2021 році індекс цін виробників (промислова інфляція) виріс у 4,3 рази. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 95749.html
Ой+
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