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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:13
edvardd написав:
я понял откуда у роста ноги растут - в связи с Казахстаном на рынке должны были начаться проблемы с автогазом, народ (поставщики) подсуетился и начал грести где можно, под это понадобились неплановые объёмы, которые расбалансировали рынок, таки помидоры
Вы к этому чисто умом дошли или цифру какую то увидели?
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:34
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:46
Hotab написав: zРадио написав:
украинский бизнес не способен строить дороги на уровне турок
Думаю, что умеют. Только надо гильотины вдоль дороги ставить. Руки вороватые и ноги отрубывать. Чтобы миксеры с бетоном не уезжали на близлежащие стройки занедорого.
немного не так. Беларусы рассказывали историю. Во время стройки окружной вокруг Минска приехал Батька, как всегда на камеру поймали какого-то трясущегося прораба и начали допрашивать: "ну шо там, расскажи? Какая технология стройки" - "ну-у, 50см бетонная подушка и 30 см асфальта" - "давай копнем!". Копнули. Асфальта 25см.
Батька: "О-о-о! 30 - 25 = 5. С конфискацией"
По итогу, дороги в Белке лучше наших. Воровать боятся.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:53
Hotab написав:
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Решил немного свободных денег утилизировать в бензин. На 2-3 месяца для себя. ..
выгоднее всего из Херсона мотнуться в Армянск, задуть под завязку и домой ))
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