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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8852885388548855

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 147
Гривня
11%
16
Долар
58%
85
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
6
Нерухомість
7%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
10%
15
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:13

  edvardd написав:я понял откуда у роста ноги растут - в связи с Казахстаном на рынке должны были начаться проблемы с автогазом, народ (поставщики) подсуетился и начал грести где можно, под это понадобились неплановые объёмы, которые расбалансировали рынок, таки помидоры

Вы к этому чисто умом дошли или цифру какую то увидели?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:34

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:46

  Hotab написав:
  zРадио написав:украинский бизнес не способен строить дороги на уровне турок

Думаю, что умеют. Только надо гильотины вдоль дороги ставить. Руки вороватые и ноги отрубывать. Чтобы миксеры с бетоном не уезжали на близлежащие стройки занедорого.

немного не так. Беларусы рассказывали историю. Во время стройки окружной вокруг Минска приехал Батька, как всегда на камеру поймали какого-то трясущегося прораба и начали допрашивать: "ну шо там, расскажи? Какая технология стройки" - "ну-у, 50см бетонная подушка и 30 см асфальта" - "давай копнем!". Копнули. Асфальта 25см.
Батька: "О-о-о! 30 - 25 = 5. С конфискацией"
По итогу, дороги в Белке лучше наших. Воровать боятся.
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:53

  Hotab написав:..
Решил немного свободных денег утилизировать в бензин. На 2-3 месяца для себя. ..
выгоднее всего из Херсона мотнуться в Армянск, задуть под завязку и домой ))
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