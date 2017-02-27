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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8879888088818882>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:55

  Denik написав:Нашу бідну руду можна збагачувати до 69% і вище, або робити 65-67% котуни. Коли коксівне вугілля (а також викиди СО2) нічого не варті - австралійська руда - економічніша. Але коли коксівне вугілля по 400, то використання більш якісного ЗРС - більш доцільне.
Австралійці це не можуть зробити - бо їх типове підприємство - це кар'єр в пустелі з кар'єрними самоскидами та залізничною гілкою на тепловозах. Там немає ГЗК. А ГЗК разом з електростанцією коштує купу грошей...


Сами себе противоречите - чем ниже природное содержание железа в руде, тем больше энергетического ресурса необходимо применить, чтобы обогатить ее. Соответственно, чем он дороже, тем больше преимуществ имеет тот, кто выкапывает сырье с высоким природным содержанием железа.

Наши ГОКи почти при любых ценах на ЖРС будут оставаться рентабельными - в этом смысле добыче ничего не угрожает. Но сверхприбылей, как в 2021-м, они даже сами не ждут. Читайте инвесторские отчеты Метинвеста, о котором любите поговорить. Ну и/или посмотрите на динамику капитализации Ferrexpo на LSE - она вернулась к уровням 2018-го (и это результат не российской агрессивной риторики последних дней - цена акций обвалилась еще осенью вместе с ценами на руду)

  Denik написав:
  zРадио написав:Дефициты останутся очаговыми, как то энергия в Европе (причем далеко не всей), а их влияние на глобальную ценовую конъюнктуру будет несущественным

Розкажіть мені як ФРС або ЕЦБ вплине на французьку атомну енергетику, або на розпиляні на металобрухт вугільні станції, або небажання ПТНПНХ завалити Європу дешевим газом


Недочитали? :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сами себе противоречите - чем ниже природное содержание железа в руде, тем больше энергетического ресурса необходимо применить, чтобы обогатить ее. Соответственно, чем он дороже, тем больше преимуществ имеет тот, кто выкапывает сырье с высоким природным содержанием железа.

Це не так. Залежить багато від чого, а не лише від початкового вмісту. Ключове те, що потрібен ГЗК та електростанції в Австралійській пустелі і вдесятеро-вдвадцятеро більше людей.
  zРадио написав:Наши ГОКи почти при любых ценах на ЖРС будут оставаться рентабельными - в этом смысле добыче ничего не угрожает. Но сверхприбылей, как в 2021-м, они даже сами не ждут. Читайте инвесторские отчеты Метинвеста, о котором любите поговорить. Ну и/или посмотрите на динамику капитализации Ferrexpo на LSE - она вернулась к уровням 2018-го (и это результат не российской агрессивной риторики последних дней - цена акций обвалилась еще осенью вместе с ценами на руду)

Да всі обісралися з прогнозами як на 2021, так само буде у 2022. Все складніше ніж баланс попиту та пропозиції.
  zРадио написав:Недочитали?

Дочитав, але все складніше.
Через не зовсім правильний "зелений перехід" ціни на їжу будуть багато де у світі космічним для пересічних. І будуть бунти на зразок Казахстану.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:51

Начиная с моего сообщения, любой офтоп на политическую тему - заявка на бан минимум на неделю...
Загадили тему, ДС на вас нету...

Мое сообщение считать выстрелом в воздух. Кто не поймет, подниму в выходной Ирину, тогда не жалуйтесь...

Невзирая на лица, неприкосновенных не будет. Кто не прочитал, я не виноват

Хорошего вечера.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:30

Ретроградний Меркурій?!
Що з Вами, панове :evil: ?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:41

прошу учесть

  Ірина_ написав:Ретроградний Меркурій?!
Що з Вами, панове :evil: ?

Первое полнолуние года известно как Волчья луна. Так его прозвали индейцы Северной Америки-родины доллара, которые заметили, что в середине зимы голодные волки в лесу воют сильнее обычного, пугая людей. :D
В само полнолуние, а также два дня до и после него многих могут переполнять эмоции. Возможны жалобы
https://news.obozrevatel.com/society/po ... rezhit.htm
Вечера не балуют нас добротой©,неделя предстоит интересная
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 07:02

  Мизантрóп написав:
  Ірина_ написав:Ретроградний Меркурій?!
Що з Вами, панове :evil: ?

Первое полнолуние года известно как Волчья луна. Так его прозвали индейцы Северной Америки-родины доллара, которые заметили, что в середине зимы голодные волки в лесу воют сильнее обычного, пугая людей. :D
В само полнолуние, а также два дня до и после него многих могут переполнять эмоции. Возможны жалобы
https://news.obozrevatel.com/society/po ... rezhit.htm
Вечера не балуют нас добротой©,неделя предстоит интересная

Бережіться:
Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже наприкінці цього тижня – у неділю, 16 січня. Проблеми зі здоров’ям можуть початися вже в суботу, 15 січня. https://chasdiy.org/society/vidchuiut-m ... ichni.html

От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?
Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає.
Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 96298.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:03

  Ой+ написав:От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?
Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає.
Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 96298.html


Пробежал глазами статью. Улыбнуло. Единственные умные вещи сказал столь нелюбимый покойным ДС Охрименко, остальные просто не знали, что сказать.
Позволю себе немного прокомментировать (чтобы народ вернуть к валютной теме, а то тут вчера было жарко, но малоинтересно).
1. Приватбанк действительно засветил 28,00 на продажу, но по факту долларов там не было и быть не могло. Где-где, а из Привата (если вдруг там интересный курс) выносят одним из первых. А если в пятницу с 10 утра на опте уже покупали по 28,00, подумайте сами, могли быть доллары в Привате на продажу по такой цене?
Смешно вышло с онлайн-обменом. Как рассказывали люди, надеявшиеся таким образом надурить Приват, "показывает курс обмена 28,0112, а когда доходишь до обмена, считает по 28,15". Сам не пробовал, я с Приватом не дружу, но вот такое говорили.
2. В пятницу Нацбанк выходил два раза, оба раза (против ожиданий) заливал биды. Первый раз - по 27,95, второй - по 27,98. По моим подсчетам, продал таким образом больше сотни, но тоже без особого толку.
Коллега Сибарит уже писал здесь, я видел, что за неделю слили в канализацию 330,7 млн долларов. Много и без толку.
3. Тут много упоминали нерезидентов, но погоду сделали не они. Они добавили, конечно, но те 100-150 млн, что они купили за неделю, не сделали бы погоды, если б не ломанулись "гсмщики". Кто следит за ценами на бензин, видел, как переставляли на стеллах цифры на этой неделе. Это только начало, говорят, дальше будет еще больше. Вот ребята и пополняли запасы.
Но думаю, они уже накупились. На следующей неделе останутся только нерезиденты, вот и посмотрим, дадут ли они такой эффект. Думаю, нет.
Пора уже ракете выходить на горизонтальную орбиту. А там и до снижения недалеко.
Хороших выходных! И не злите модераторов :) :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Смешно вышло с онлайн-обменом. Как рассказывали люди, надеявшиеся таким образом надурить Приват, "показывает курс обмена 28,0112, а когда доходишь до обмена, считает по 28,15". Сам не пробовал, я с Приватом не дружу, но вот такое говорили.

Скоріше всього хотіли на КДВ, тоді комісія, якщо на універсалку, тоді без, але витягати без комісії хіба через депо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .

Проехался по городу по делам .
27,95-28.05 пишут "окна "- голос из окон говорит цифры чуть больше до 28.07.
28.15 написано по продаже -28,13 откашливается тот же голос .
Всем Здоровья , Хорошего настроения и Успехов .

РЫ.СЫ.
Уваж. ИСКАТЕЛЬ , я вообще не представляю как можно угадать, что прийдет в голову кому то в НБУ .
На прошлой неделе читал статью на УКРнет что НБУ жалуется на неоправданное давление .
Это что, Кабмин набирает в долг , а НБУ им намекает нечем платить ?
...в Запорожье учителя не получили аванс , пустили слух что 17 .01.... но зарплату выдали в декабре чуть раньше ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:02

  Искатель написав:2. В пятницу Нацбанк выходил два раза, оба раза (против ожиданий) заливал биды. Первый раз - по 27,95, второй - по 27,98. По моим подсчетам, продал таким образом больше сотни, но тоже без особого толку.
Коллега Сибарит уже писал здесь, я видел, что за неделю слили в канализацию 330,7 млн долларов. Много и без толку.
Но думаю, они уже накупились. На следующей неделе останутся только нерезиденты, вот и посмотрим, дадут ли они такой эффект. Думаю, нет.
Пора уже ракете выходить на горизонтальную орбиту. А там и до снижения недалеко.
Хороших вых

От я залишив ваші меседжі.
І не можу зрозуміти, є в них логічна послідовність чи ні?
Ви кажете, що НБУ злив без толку багато валюти в каналізацію.
А потім пишете, пора вже хочаб не зростати, або падати. Так був толк чи ні?
Чи вам так хотілось курс 30, що готові вже на біле казати червоне?
Нбу для чого на міжбанку? Для того, щоб згладжувати надмірні коливання. Чому він "без толку" викупив в минулому році 2.4 ярди?
Він викинув в ринок 70 ярдів гривень.
Чому він без толку купив 1.6 ярда в 20-му році?
А чого в 19-му 7.5 ярдів?
Коли за 3 роки НБУ викупив 11.5 ярдів доларів, а тут продав всього лише 330 лямів, це як назвати?
Він цинічно і підло грає проти гривні.
Я впевнений, що НБУ буде рішуче тримати оборону і швидко викупати у оленів по 27, те що він їм згодував по 28.
Треба адекватніше дивитися на життя, а то махровий обвалізм наче ганчірка на окулярах, засліпляє і заважає бути об'єктивним :mrgreen:
somilitark
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