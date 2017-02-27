Denik написав:Нашу бідну руду можна збагачувати до 69% і вище, або робити 65-67% котуни. Коли коксівне вугілля (а також викиди СО2) нічого не варті - австралійська руда - економічніша. Але коли коксівне вугілля по 400, то використання більш якісного ЗРС - більш доцільне. Австралійці це не можуть зробити - бо їх типове підприємство - це кар'єр в пустелі з кар'єрними самоскидами та залізничною гілкою на тепловозах. Там немає ГЗК. А ГЗК разом з електростанцією коштує купу грошей...
Сами себе противоречите - чем ниже природное содержание железа в руде, тем больше энергетического ресурса необходимо применить, чтобы обогатить ее. Соответственно, чем он дороже, тем больше преимуществ имеет тот, кто выкапывает сырье с высоким природным содержанием железа.
Наши ГОКи почти при любых ценах на ЖРС будут оставаться рентабельными - в этом смысле добыче ничего не угрожает. Но сверхприбылей, как в 2021-м, они даже сами не ждут. Читайте инвесторские отчеты Метинвеста, о котором любите поговорить. Ну и/или посмотрите на динамику капитализации Ferrexpo на LSE - она вернулась к уровням 2018-го (и это результат не российской агрессивной риторики последних дней - цена акций обвалилась еще осенью вместе с ценами на руду)
Denik написав:
zРадио написав:Дефициты останутся очаговыми, как то энергия в Европе (причем далеко не всей), а их влияние на глобальную ценовую конъюнктуру будет несущественным
Розкажіть мені як ФРС або ЕЦБ вплине на французьку атомну енергетику, або на розпиляні на металобрухт вугільні станції, або небажання ПТНПНХ завалити Європу дешевим газом
zРадио написав:Сами себе противоречите - чем ниже природное содержание железа в руде, тем больше энергетического ресурса необходимо применить, чтобы обогатить ее. Соответственно, чем он дороже, тем больше преимуществ имеет тот, кто выкапывает сырье с высоким природным содержанием железа.
Це не так. Залежить багато від чого, а не лише від початкового вмісту. Ключове те, що потрібен ГЗК та електростанції в Австралійській пустелі і вдесятеро-вдвадцятеро більше людей.
zРадио написав:Наши ГОКи почти при любых ценах на ЖРС будут оставаться рентабельными - в этом смысле добыче ничего не угрожает. Но сверхприбылей, как в 2021-м, они даже сами не ждут. Читайте инвесторские отчеты Метинвеста, о котором любите поговорить. Ну и/или посмотрите на динамику капитализации Ferrexpo на LSE - она вернулась к уровням 2018-го (и это результат не российской агрессивной риторики последних дней - цена акций обвалилась еще осенью вместе с ценами на руду)
Да всі обісралися з прогнозами як на 2021, так само буде у 2022. Все складніше ніж баланс попиту та пропозиції.
zРадио написав:Недочитали?
Дочитав, але все складніше. Через не зовсім правильний "зелений перехід" ціни на їжу будуть багато де у світі космічним для пересічних. І будуть бунти на зразок Казахстану.
От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?
Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 96298.html
Ой+ написав:От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?
Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 96298.html
Пробежал глазами статью. Улыбнуло. Единственные умные вещи сказал столь нелюбимый покойным ДС Охрименко, остальные просто не знали, что сказать. Позволю себе немного прокомментировать (чтобы народ вернуть к валютной теме, а то тут вчера было жарко, но малоинтересно). 1. Приватбанк действительно засветил 28,00 на продажу, но по факту долларов там не было и быть не могло. Где-где, а из Привата (если вдруг там интересный курс) выносят одним из первых. А если в пятницу с 10 утра на опте уже покупали по 28,00, подумайте сами, могли быть доллары в Привате на продажу по такой цене? Смешно вышло с онлайн-обменом. Как рассказывали люди, надеявшиеся таким образом надурить Приват, "показывает курс обмена 28,0112, а когда доходишь до обмена, считает по 28,15". Сам не пробовал, я с Приватом не дружу, но вот такое говорили. 2. В пятницу Нацбанк выходил два раза, оба раза (против ожиданий) заливал биды. Первый раз - по 27,95, второй - по 27,98. По моим подсчетам, продал таким образом больше сотни, но тоже без особого толку. Коллега Сибарит уже писал здесь, я видел, что за неделю слили в канализацию 330,7 млн долларов. Много и без толку. 3. Тут много упоминали нерезидентов, но погоду сделали не они. Они добавили, конечно, но те 100-150 млн, что они купили за неделю, не сделали бы погоды, если б не ломанулись "гсмщики". Кто следит за ценами на бензин, видел, как переставляли на стеллах цифры на этой неделе. Это только начало, говорят, дальше будет еще больше. Вот ребята и пополняли запасы. Но думаю, они уже накупились. На следующей неделе останутся только нерезиденты, вот и посмотрим, дадут ли они такой эффект. Думаю, нет. Пора уже ракете выходить на горизонтальную орбиту. А там и до снижения недалеко. Хороших выходных! И не злите модераторов
Искатель написав:Смешно вышло с онлайн-обменом. Как рассказывали люди, надеявшиеся таким образом надурить Приват, "показывает курс обмена 28,0112, а когда доходишь до обмена, считает по 28,15". Сам не пробовал, я с Приватом не дружу, но вот такое говорили.
Скоріше всього хотіли на КДВ, тоді комісія, якщо на універсалку, тоді без, але витягати без комісії хіба через депо.
Проехался по городу по делам . 27,95-28.05 пишут "окна "- голос из окон говорит цифры чуть больше до 28.07. 28.15 написано по продаже -28,13 откашливается тот же голос . Всем Здоровья , Хорошего настроения и Успехов .
РЫ.СЫ. Уваж. ИСКАТЕЛЬ , я вообще не представляю как можно угадать, что прийдет в голову кому то в НБУ . На прошлой неделе читал статью на УКРнет что НБУ жалуется на неоправданное давление . Это что, Кабмин набирает в долг , а НБУ им намекает нечем платить ? ...в Запорожье учителя не получили аванс , пустили слух что 17 .01.... но зарплату выдали в декабре чуть раньше ....
Искатель написав:2. В пятницу Нацбанк выходил два раза, оба раза (против ожиданий) заливал биды. Первый раз - по 27,95, второй - по 27,98. По моим подсчетам, продал таким образом больше сотни, но тоже без особого толку. Коллега Сибарит уже писал здесь, я видел, что за неделю слили в канализацию 330,7 млн долларов. Много и без толку. Но думаю, они уже накупились. На следующей неделе останутся только нерезиденты, вот и посмотрим, дадут ли они такой эффект. Думаю, нет. Пора уже ракете выходить на горизонтальную орбиту. А там и до снижения недалеко. Хороших вых
От я залишив ваші меседжі. І не можу зрозуміти, є в них логічна послідовність чи ні? Ви кажете, що НБУ злив без толку багато валюти в каналізацію. А потім пишете, пора вже хочаб не зростати, або падати. Так був толк чи ні? Чи вам так хотілось курс 30, що готові вже на біле казати червоне? Нбу для чого на міжбанку? Для того, щоб згладжувати надмірні коливання. Чому він "без толку" викупив в минулому році 2.4 ярди? Він викинув в ринок 70 ярдів гривень. Чому він без толку купив 1.6 ярда в 20-му році? А чого в 19-му 7.5 ярдів? Коли за 3 роки НБУ викупив 11.5 ярдів доларів, а тут продав всього лише 330 лямів, це як назвати? Він цинічно і підло грає проти гривні. Я впевнений, що НБУ буде рішуче тримати оборону і швидко викупати у оленів по 27, те що він їм згодував по 28. Треба адекватніше дивитися на життя, а то махровий обвалізм наче ганчірка на окулярах, засліпляє і заважає бути об'єктивним