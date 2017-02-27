Додано: Нед 16 січ, 2022 09:03

Ой+ написав: От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?



Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 96298.html Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає.Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. От цікаво звідки у привату ще валюта? Знайшли заначки попередніків?

Пробежал глазами статью. Улыбнуло. Единственные умные вещи сказал столь нелюбимый покойным ДС Охрименко, остальные просто не знали, что сказать.Позволю себе немного прокомментировать (чтобы народ вернуть к валютной теме, а то тут вчера было жарко, но малоинтересно).1. Приватбанк действительно засветил 28,00 на продажу, но по факту долларов там не было и быть не могло. Где-где, а из Привата (если вдруг там интересный курс) выносят одним из первых. А если в пятницу с 10 утра на опте уже, подумайте сами, могли быть доллары в Привате на продажу по такой цене?Смешно вышло с онлайн-обменом. Как рассказывали люди, надеявшиеся таким образом надурить Приват, "показывает курс обмена 28,0112, а когда доходишь до обмена, считает по 28,15". Сам не пробовал, я с Приватом не дружу, но вот такое говорили.2. В пятницу Нацбанк выходил два раза, оба раза (против ожиданий) заливал биды. Первый раз - по 27,95, второй - по 27,98. По моим подсчетам, продал таким образом больше сотни, но тоже без особого толку.Коллега Сибарит уже писал здесь, я видел, что за неделю слили в канализацию 330,7 млн долларов. Много и без толку.3. Тут много упоминали нерезидентов, но погоду сделали не они. Они добавили, конечно, но те 100-150 млн, что они купили за неделю, не сделали бы погоды, если б не ломанулись "гсмщики". Кто следит за ценами на бензин, видел, как переставляли на стеллах цифры на этой неделе. Это только начало, говорят, дальше будет еще больше. Вот ребята и пополняли запасы.Но думаю, они уже накупились. На следующей неделе останутся только нерезиденты, вот и посмотрим, дадут ли они такой эффект. Думаю, нет.Пора уже ракете выходить на горизонтальную орбиту. А там и до снижения недалеко.Хороших выходных! И не злите модераторов