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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8879888088818882

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
Гривня
11%
19
Долар
60%
104
Євро
6%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
7
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
9%
15
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

обсуждение ближе к теме - какой механизм эмиссии денег у НБУ?

что мы видим по факту:
- при покупке валюты НБУ вбрасывает деньги
- рефинанс банков
что еще - перечисление прибыли НБУ в бюджет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрел вчера аналитику по курсу. И разные эксперты сказали приблизительно одно и тоже. Что по экономической ситуации гривна должна укрепляется. Но ее курс сильно зависит от политической ситуации. И действительно курс повышается как только роисся начинает чудить возле границы или как в пятницу хакерская атака роисси на гос. установы Украины.
Не знаю на сколько этому можно верить. Но вот решил эту мысль озвучить тут.
laviva
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:20

  холява написав:Это что, Кабмин набирает в долг , а НБУ им намекает нечем платить ?
...в Запорожье учителя не получили аванс , пустили слух что 17 .01.... но зарплату выдали в декабре чуть раньше ....

І вам добрий ранок.
Уряд зараз в капкані, він не зможе залучати борги.
Бо хутін загнав дохідність євробондів в ВАЛЮТІ під 15-20 річних, а ОВДП у гривні пропонуються під 12-13 річних.
Ви зрозуміли яка бяка?
Що треба піднімати ОВДП під 20 чи 25% щоб залучити кошти?
Точно будувати піраміду МММ яка може завалитись, бо це точно приведе до краху, під таку дохідність не можна залучати з ринка, краще або заставити держбанки купувати боргові папери уряду, або дійсно друкувати гроші. Нехай зараз буде девал до 30-ти, ніж рік два потримаємось на 27, а потім полетимо на 40.
Ось такі справи, уряд зараз буде зав'язувати з великим будівництвом, треба тримати макростабільність, хоч би вистачило грошей на пенсії і з.п. зараз точно не до жиру, тобто делікатесів у вигляді інфраструктурних великих проектів.
Ось така казка друзі((
somilitark
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