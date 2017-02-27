обсуждение ближе к теме - какой механизм эмиссии денег у НБУ?
что мы видим по факту:
- при покупке валюты НБУ вбрасывает деньги
- рефинанс банков
что еще - перечисление прибыли НБУ в бюджет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 січ, 2022 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
обсуждение ближе к теме - какой механизм эмиссии денег у НБУ?
что мы видим по факту:
- при покупке валюты НБУ вбрасывает деньги
- рефинанс банков
что еще - перечисление прибыли НБУ в бюджет?
Додано: Нед 16 січ, 2022 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотрел вчера аналитику по курсу. И разные эксперты сказали приблизительно одно и тоже. Что по экономической ситуации гривна должна укрепляется. Но ее курс сильно зависит от политической ситуации. И действительно курс повышается как только роисся начинает чудить возле границы или как в пятницу хакерская атака роисси на гос. установы Украины.
Не знаю на сколько этому можно верить. Но вот решил эту мысль озвучить тут.
Додано: Нед 16 січ, 2022 11:20
І вам добрий ранок.
Уряд зараз в капкані, він не зможе залучати борги.
Бо хутін загнав дохідність євробондів в ВАЛЮТІ під 15-20 річних, а ОВДП у гривні пропонуються під 12-13 річних.
Ви зрозуміли яка бяка?
Що треба піднімати ОВДП під 20 чи 25% щоб залучити кошти?
Точно будувати піраміду МММ яка може завалитись, бо це точно приведе до краху, під таку дохідність не можна залучати з ринка, краще або заставити держбанки купувати боргові папери уряду, або дійсно друкувати гроші. Нехай зараз буде девал до 30-ти, ніж рік два потримаємось на 27, а потім полетимо на 40.
Ось такі справи, уряд зараз буде зав'язувати з великим будівництвом, треба тримати макростабільність, хоч би вистачило грошей на пенсії і з.п. зараз точно не до жиру, тобто делікатесів у вигляді інфраструктурних великих проектів.
Ось така казка друзі((
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