zРадио написав:Хранить суммы >100 тыс грн на депо может заставить разве только лень, или полная финансовая безграмотность
Різниця аж в 0,1%/міс, що рівно від 100 грн, але зразу світить декларування.
somilitark написав:нехай НБУ
Слід зазначити, що в Україні на 6-річному інтервалі дії інфляційного таргетування НБУ лише двічі (у 2016-му і 2020 році) досягав установлених інфляційних цілей. Посадові особи НБУ періодично інформують громадськість про відхилення фактичної інфляції від таргету, пояснюючи їх факторами, що перебувають поза сферою впливу НБУ. Як бачимо, підзвітність НБУ існує в дуже звуженому форматі й фактично має характер інформування про реалізовані заходи та досягнуті цілі. Тобто реальна незалежність НБУ ніяк не балансується виваженою системою підзвітності перед українським суспільством і державою. Тому Національному банку не властиві обмін думками і пошук компромісів із стейкхолдерами та сторонніми учасниками при виробленні рішень фінансової та монетарної політики, також відсутнє бачення широкого контексту проблем грошово-кредитної системи України. Відірваність політики НБУ від реалій української економіки, його неприродна схильність здійснювати політику в інтересах міжнародних кредиторів, а також надчутливість до інтересів банківського бізнесу знижують суспільну довіру до цього важливого інституту. https://zn.ua/ukr/macrolevel/povnovazhe ... alans.html
BIGor написав:Замість тисячи слів https://www.oschadbank.ua/deposit/my-deposit Грн. 12 міс. Процентна ставка (з врахуванням сплати податків) 5,64% Долар США 12 міс. Процентна ставка (з врахуванням сплати податків) 0,24% То кому там гроші потрібні? Як видно зі ставок державних банків - уряду кошти не потрібні взагалі.
Все одно лохи принесуть та закопають гроші на полє чудєс. Навіщо платити більше ?
zРадио написав:Хранить суммы >100 тыс грн на депо может заставить разве только лень, или полная финансовая безграмотность
Різниця аж в 0,1%/міс, що рівно від 100 грн, але зразу світить декларування.
somilitark написав:нехай НБУ
Слід зазначити, що в Україні на 6-річному інтервалі дії інфляційного таргетування НБУ лише двічі (у 2016-му і 2020 році) досягав установлених інфляційних цілей. Посадові особи НБУ періодично інформують громадськість про відхилення фактичної інфляції від таргету, пояснюючи їх факторами, що перебувають поза сферою впливу НБУ. Як бачимо, підзвітність НБУ існує в дуже звуженому форматі й фактично має характер інформування про реалізовані заходи та досягнуті цілі. Тобто реальна незалежність НБУ ніяк не балансується виваженою системою підзвітності перед українським суспільством і державою. Тому Національному банку не властиві обмін думками і пошук компромісів із стейкхолдерами та сторонніми учасниками при виробленні рішень фінансової та монетарної політики, також відсутнє бачення широкого контексту проблем грошово-кредитної системи України. Відірваність політики НБУ від реалій української економіки, його неприродна схильність здійснювати політику в інтересах міжнародних кредиторів, а також надчутливість до інтересів банківського бізнесу знижують суспільну довіру до цього важливого інституту. https://zn.ua/ukr/macrolevel/povnovazhe ... alans.html
зрадіо правильно пише, що в порівнянні із депозитами у держбанків дохідність більше чим в два рази, а не 0.1% декларування, якщо дохід не оподаткований, то нема предмету декларування, тим кому лячно заплатити 150 грн штрафу, може боятися далі, я вчора приводив приклад, коли від 50К5 на ОВДП отримуєм еквівалент в 13,16% депозиту в грн. на півроку.