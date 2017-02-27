RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8882888388848885

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 179
Гривня
11%
20
Долар
60%
108
Євро
6%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
8
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
8%
15
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Хранить суммы >100 тыс грн на депо может заставить разве только лень, или полная финансовая безграмотность

Різниця аж в 0,1%/міс, що рівно від 100 грн, але зразу світить декларування.
  somilitark написав:нехай НБУ

Слід зазначити, що в Україні на 6-річному інтервалі дії інфляційного таргетування НБУ лише двічі (у 2016-му і 2020 році) досягав установлених інфляційних цілей. Посадові особи НБУ періодично інформують громадськість про відхилення фактичної інфляції від таргету, пояснюючи їх факторами, що перебувають поза сферою впливу НБУ.
Як бачимо, підзвітність НБУ існує в дуже звуженому форматі й фактично має характер інформування про реалізовані заходи та досягнуті цілі. Тобто реальна незалежність НБУ ніяк не балансується виваженою системою підзвітності перед українським суспільством і державою. Тому Національному банку не властиві обмін думками і пошук компромісів із стейкхолдерами та сторонніми учасниками при виробленні рішень фінансової та монетарної політики, також відсутнє бачення широкого контексту проблем грошово-кредитної системи України. Відірваність політики НБУ від реалій української економіки, його неприродна схильність здійснювати політику в інтересах міжнародних кредиторів, а також надчутливість до інтересів банківського бізнесу знижують суспільну довіру до цього важливого інституту. https://zn.ua/ukr/macrolevel/povnovazhe ... alans.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4808
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:38

sergikkc007
А дальше обвал, на 20-40% на всю недвигу
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:09

  BIGor написав:Замість тисячи слів https://www.oschadbank.ua/deposit/my-deposit
Грн. 12 міс. Процентна ставка (з врахуванням сплати податків) 5,64%
Долар США 12 міс. Процентна ставка (з врахуванням сплати податків) 0,24%
То кому там гроші потрібні? Як видно зі ставок державних банків - уряду кошти не потрібні взагалі.

Все одно лохи принесуть та закопають гроші на полє чудєс. Навіщо платити більше ?
akido
 
Повідомлень: 306
З нами з: 18.02.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:13

  laviva написав:Смотрел вчера аналитику по курсу. И разные эксперты сказали приблизительно одно и тоже. Что по экономической ситуации гривна должна укрепляется.

Мені наіть не цікаво хто були ці оналітеги. Мені цікаво - на чому вони будують свою оналітегу ? Яке світло в кінці тунелю їм відкрилося ?
akido
 
Повідомлень: 306
З нами з: 18.02.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:15

  centurionus написав:
  холява написав:Мои мысли не на стороне гривны .

Ви могли б скуштувати кукурудзи з мега-врожаю 2021 (каша, пластівці тощо), і Вам відкрились би ширші, райдужні, перспективи [гривні]. :lol:
Працювали вдень 27.10/27.20
На вечір деінде знизили курс прийому.


На ночь , как правило не ем .

Завидую ВАМ , я бы тоже по 27.20 скупился ......
(я думаю произошла ошибка)
холява
2
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:17

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Хранить суммы >100 тыс грн на депо может заставить разве только лень, или полная финансовая безграмотность

Різниця аж в 0,1%/міс, що рівно від 100 грн, але зразу світить декларування.
  somilitark написав:нехай НБУ

Слід зазначити, що в Україні на 6-річному інтервалі дії інфляційного таргетування НБУ лише двічі (у 2016-му і 2020 році) досягав установлених інфляційних цілей. Посадові особи НБУ періодично інформують громадськість про відхилення фактичної інфляції від таргету, пояснюючи їх факторами, що перебувають поза сферою впливу НБУ.
Як бачимо, підзвітність НБУ існує в дуже звуженому форматі й фактично має характер інформування про реалізовані заходи та досягнуті цілі. Тобто реальна незалежність НБУ ніяк не балансується виваженою системою підзвітності перед українським суспільством і державою. Тому Національному банку не властиві обмін думками і пошук компромісів із стейкхолдерами та сторонніми учасниками при виробленні рішень фінансової та монетарної політики, також відсутнє бачення широкого контексту проблем грошово-кредитної системи України. Відірваність політики НБУ від реалій української економіки, його неприродна схильність здійснювати політику в інтересах міжнародних кредиторів, а також надчутливість до інтересів банківського бізнесу знижують суспільну довіру до цього важливого інституту. https://zn.ua/ukr/macrolevel/povnovazhe ... alans.html

зрадіо правильно пише, що в порівнянні із депозитами у держбанків дохідність більше чим в два рази, а не 0.1%
декларування, якщо дохід не оподаткований, то нема предмету декларування,
тим кому лячно заплатити 150 грн штрафу, може боятися далі,
я вчора приводив приклад, коли від 50К5 на ОВДП отримуєм еквівалент в 13,16% депозиту в грн. на півроку.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27727
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 2396 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:01

Завтрашній цирк,ще підігріє м.б
До кінця тижня 28,6
Це так,якщо скромно :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 01.08.12
Подякував: 2043 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:27

  холява написав:
  centurionus написав:
  холява написав:Мои мысли не на стороне гривны .

Ви могли б скуштувати кукурудзи з мега-врожаю 2021 (каша, пластівці тощо), і Вам відкрились би ширші, райдужні, перспективи [гривні]. :lol:
Працювали вдень 27.10/27.20
На вечір деінде знизили курс прийому.


На ночь , как правило не ем .

Завидую ВАМ , я бы тоже по 27.20 скупился ......
(я думаю произошла ошибка)

Дякую. Виправив. Звісно, 28.10/28.20. Застряг я думками в минулому... . Чи курудзяними пластівцями позловживав :D
centurionus
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 07.10.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:52

Не робіть крок до перевороту думок©)))

  холява написав:я думаю
  centurionus написав:Застряг я думками

Та вже вечір, розслабтесь, не думайте))
Завтра будете думати.

Мийте ноги і лягайте спати))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:10

Печатать мы не бросим! "Пандемия" всё спишет!

в Конгрессе США, на фоне омикрона, начинают предлагать ввести новый многомиллиардный пакет стимулирования экономики - WSJ https://www.wsj.com/articles/omicron-surge-spurs-new-covid-19-relief-push-in-congress-11642329002

Хотя там речь о "помощи" пострадавшим от неадекватных действий властей отраслям (типа "вовиной 1000), - но всё же - а где они деньги будут брать?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15866
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9117 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 8882888388848885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2952, 2953, 2954
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29539 18116337
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 січ, 2022 23:22
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7924 17410263
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 14:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 138, 139, 140
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1396 5400618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 23:35
Автор77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2491)
16.01.2022 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.