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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 січ, 2022 03:06
Вкладчик1234 написав:
Печатать мы не бросим! "Пандемия" всё спишет!
Хотя там речь о "помощи" пострадавшим от неадекватных действий властей отраслям (типа "вовиной 1000), - но всё же - а где они деньги будут брать?
Ну печатать то точно уже не будут под это, даже если и примут, слишком большим боком это вылезло, не зря же идет стратегия на сворачивание QE и поднятие ставки, там главная проблема - инфляция, а уж потом все остальное.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 08:52
Цитрин написав: 75stasstas75 написав:
Ну печатать то точно уже не будут под это, даже если и примут, слишком большим боком это вылезло, не зря же идет стратегия на сворачивание QE и поднятие ставки, там главная проблема - инфляция, а уж потом все остальное.
А в чём проблема с инфляцией, ну вырастут цены - напечатают еще денег
ніяких, крім тих, що малореально робити накопичення, що веде за собою проблеми з інвестиціями... 30 років занепаду та деградації економіки в Україні як приклад, або втрачене десятиліття США/Японії...
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Додано: Пон 17 січ, 2022 09:13
Успіх написав:
:arrow: Все буде добре!©
Уже не будэ! На всякий случай переодевайтесь в чистое©
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