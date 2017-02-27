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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8883888488858886

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
Гривня
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Долар
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Євро
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Інші валюти
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Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 03:06

  Вкладчик1234 написав:Печатать мы не бросим! "Пандемия" всё спишет!

в Конгрессе США, на фоне омикрона, начинают предлагать ввести новый многомиллиардный пакет стимулирования экономики - WSJ https://www.wsj.com/articles/omicron-surge-spurs-new-covid-19-relief-push-in-congress-11642329002

Хотя там речь о "помощи" пострадавшим от неадекватных действий властей отраслям (типа "вовиной 1000), - но всё же - а где они деньги будут брать?

Ну печатать то точно уже не будут под это, даже если и примут, слишком большим боком это вылезло, не зря же идет стратегия на сворачивание QE и поднятие ставки, там главная проблема - инфляция, а уж потом все остальное.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 03:40

  75stasstas75 написав:Ну печатать то точно уже не будут под это, даже если и примут, слишком большим боком это вылезло, не зря же идет стратегия на сворачивание QE и поднятие ставки, там главная проблема - инфляция, а уж потом все остальное.


А в чём проблема с инфляцией, ну вырастут цены - напечатают еще денег :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:52

  Цитрин написав:
  75stasstas75 написав:Ну печатать то точно уже не будут под это, даже если и примут, слишком большим боком это вылезло, не зря же идет стратегия на сворачивание QE и поднятие ставки, там главная проблема - инфляция, а уж потом все остальное.


А в чём проблема с инфляцией, ну вырастут цены - напечатают еще денег :)

ніяких, крім тих, що малореально робити накопичення, що веде за собою проблеми з інвестиціями... 30 років занепаду та деградації економіки в Україні як приклад, або втрачене десятиліття США/Японії...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:13

  Успіх написав::arrow: Все буде добре!©


Уже не будэ! На всякий случай переодевайтесь в чистое©
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