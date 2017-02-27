Сибарит написав:

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0017.01.2022...................Гривна потеряла 15 копеек.МКГ*............6.9704............6.9427...........ТОМную сессию открыли на 5.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли еще на 5.5 копеек. После этого, не без помощи НБУ, остановились. Больше до 12 движений не было.В мире доллар в пятницу вечером немного восстановился, а сегодня с утра относительно стабилен с легким уклоном вниз.Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 5.5 копеек выше открытия.Анализ ликвидности показывает, что в четверг томом и в пятницу НБУ продал 108.7 млн. Это чуть больше, чем я насчитал в пятницу. Похоже, накопились погрешности на крупных суммах или где-то в графу "прочее" попало что-то прочее.Остатки на коррсчетах можно считать неизменными. Сокращение объема тендерных сертификатов, теперь очередь дошла и до них, было почти полностью компенсировано ростом объема суточных, интервенцией и доходами казначейства. Остальные факторы были не слишком существенны.В четверг объем МБ вырос с 595.4 до 687.7 млн. Чистое предложение составило около 595 млн. Клиентское предложение выросло и немного сократило отставание от почти не изменившегося спроса.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.