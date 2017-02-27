SherLock написав:P.S. Как же достал этот дилетантизм на ветке, когда на основе очевидных фактов делаются вообще неправильные выводы. Ладно бы ещё влияние форс-мажора, но происходят элементарные вещи, которые любому трейдеру понятны как дважды два.
Тільки чомусь минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша....
Не по адресу. Задайте этот вопрос вопрос НБУ.
По адресу. Ви ж почали тут розповідати про дважди два. Нема чого стрілки переводити. І це було не питання.
ТОМную сессию открыли на 5.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли еще на 5.5 копеек. После этого, не без помощи НБУ, остановились. Больше до 12 движений не было. В мире доллар в пятницу вечером немного восстановился, а сегодня с утра относительно стабилен с легким уклоном вниз. Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 5.5 копеек выше открытия.
Анализ ликвидности показывает, что в четверг томом и в пятницу НБУ продал 108.7 млн. Это чуть больше, чем я насчитал в пятницу. Похоже, накопились погрешности на крупных суммах или где-то в графу "прочее" попало что-то прочее. Остатки на коррсчетах можно считать неизменными. Сокращение объема тендерных сертификатов, теперь очередь дошла и до них, было почти полностью компенсировано ростом объема суточных, интервенцией и доходами казначейства. Остальные факторы были не слишком существенны.
В четверг объем МБ вырос с 595.4 до 687.7 млн. Чистое предложение составило около 595 млн. Клиентское предложение выросло и немного сократило отставание от почти не изменившегося спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
А еще скоро налоги платить.
какие налоги??? ну не влияют налоги существенно на курс. гипотетически, налог на прибыль, но то раз в квартал
akido написав: Тільки чомусь минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша....
Не по адресу. Задайте этот вопрос вопрос НБУ.
По адресу. Ви ж почали тут розповідати про дважди два. Нема чого стрілки переводити. І це було не питання.
Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»?
SherLock написав:Ну, началось! TOM, всё пропало, гребут с убытками, это что-то показывает, короче бред сивой кобылы. Ничего это не показывает и ни о чём это не говорит. Паникёр пусть откроет учебник, выпьет успокоительного и учит матчасть, а не копирует с хозяйского Блумберга цифры и на их основе делает дилетантские выводы. Любой адекватный игрок на бирже знает, что TOD торгуется обычно немного дешевле чем TOM, поэтому при покупке валюты выгоднее TOD, а при продаже – TOM. Естественно, НБУ сегодня вышел сразу на продажу. Он надеется больше заработать, вот и вся история вопроса
В вашем сегодняшнем треде беспокойства и эмоций гораздо больше, чем во всех постах Искателя вместе взятых. А что до покупателей валюты на МБ - там, кроме спекулянтов и регулятора, есть еще исполнители чужой воли. Нам, например, сегодня из корпоративного центра прилетело поручение конвертировать весь кэш выше неснижаемого операционного остатка из гривны в евро, а казначеи во исполнение поручения, соответственно, дали задачу банку осуществить это по рынку. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...
akido написав: По адресу. Ви ж почали тут розповідати про дважди два. Нема чого стрілки переводити. І це було не питання.
Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»?
Для чого ви тут зверхньо розповідали лохам про якісь тренди торгівлі ТОМ, якщо по-вашому "ситуація на валютному ринку залежить від регулятора" ?
Для чого було це словоблудіє ? Яке варто було колупнути як з під нього вилізло звичайне "нацбанк загоняє" ....
flyman написав: ... декларування, якщо дохід не оподаткований, то нема предмету декларування, тим кому лячно заплатити 150 грн штрафу, може боятися далі...
Декларування - є завжди, це - громадянський обовязок. Інша справа, що податкова - не вимагає декларування від тих, у кого дохід лише з основного місця роботи І НЕ завжди має змогу виловити (надіславши свого "листа щастя"), НАПРИКЛАД, депозитчиків якщо банки утримують та сплачують податок з їх доходів "котлом", НЕ поіменно! Аргументують же декларування - НЕ тільки нормою закону, але й необхідністю перерахунку ПДФО на сукупний дохід за підсумками року... Тому ризикувати отримати клопіт з декларування із-за копійчаного доходу ЗВАЖАЮЧИ на кодування всіх, та ще й умовах підвищеної (зростання) цікавості до фінансів пересічних з боку різноманітних "гетьманцевих" - вважаю надмірним.
не знаю, кому який копійчаний профіт, але 11% до податків на рік депозит на 505К дасть 4471.78 грн, а ОВДП отримаєщ купонами 11.45% 5782.25 Різниця 1310.47. Хай ще комісії 13 грн., то 1297.47
Дорогі форумчани? Чому у вас така схиблена уява про реальність? Кого я в що заганяю? Що ви там собі придумали і під чим? Я аналізую економіку, хочу отримати додатковий дохід від власних рішень в якій валюті знаходитись, в якому інструменті і формі, кажу відверто про власні думки і дії. Що вам причудилось? Нікого я нікуди не заганяю, запам'ятайте ці прості і правдиві на 100% слова! По темі. Зараз дійсно м'яч на полі північних ідіотів з кричалками "можемо повторити 45-й" рік і дійти до Берліна. НБУ щось жує і власною бездіяльністю грає на полі за девальвацію, він не хоче рішуче зупинити ринок, а заливає його з піпєточки. Нічого не коментуючи, це трохи бентежить. Які мої дії? Запитаєте ви? В мене є трохи євро і доларів. Я готов ризикнути і на 100% вийти в гривню, коли це буде? Я точно не знаю, можливо коли буде зрозуміло, що на 90% нападу не буде. Ну а якщо ескалація буде, то це вже інша історія, гадаю до цього не дійде, хоча як я буду діяти якщо буде війна, я вже вирішив, но гадаю це до фінансів не відноситься. Ось така казочка друзі, поки я уважно за усім цим дивлюсь. Якщо північні самодури заспокояться і не будуть нагнітати, то злити все по 28.20 гадаю позитивною і доброю казочкою, але поки ніт))) П.с. син вчора ввечері пропонував 200 у.о. по 28, я відмовився, сказав щоб він сьогодні скинув їх в обмінці десь біля метро. Я ставлю на гривню і сподіваюсь на щасливе завершення цієї історії чергового загострення у ватників.