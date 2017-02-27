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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:06
proftpd66 написав:
В Укргазбанк
Заказ валюты на 5-7 дней .
Налички? Реально?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:14
zРадио написав: SherLock написав:
Ну, началось! TOM, всё пропало, гребут с убытками, это что-то показывает, короче бред сивой кобылы. Ничего это не показывает и ни о чём это не говорит. Паникёр пусть откроет учебник, выпьет успокоительного
и учит матчасть, а не копирует с хозяйского Блумберга цифры и на их основе делает дилетантские выводы. Любой адекватный игрок на бирже знает, что TOD торгуется обычно немного дешевле чем TOM, поэтому при покупке валюты выгоднее TOD, а при продаже – TOM. Естественно, НБУ сегодня вышел сразу на продажу. Он надеется больше заработать, вот и вся история вопроса
В вашем сегодняшнем треде беспокойства и эмоций гораздо больше, чем во всех постах Искателя вместе взятых. А что до покупателей валюты на МБ - там, кроме спекулянтов и регулятора, есть еще исполнители чужой воли. Нам, например, сегодня из корпоративного центра прилетело поручение конвертировать весь кэш
выше неснижаемого операционного остатка из гривны в евро, а казначеи во исполнение поручения, соответственно, дали задачу банку осуществить это по рынку
. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...
я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:20
SherLock
вместо 1000 слов , написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .
ЗЫ Я в воскресение в онлайн банкинге моно купил немножко по 28,07, так в том же моно обратно сегодня можно по 28,12
сума конечно не та, но я о другом
, обычно когда идет загон у многих (особенно у банков бегемотов типа приват ,моно, кердит агриколь) спред конский доходит до 1 грн и такой спред держится долго , а тут спред более адекватный 20 коп, значит никто из бакнов не верит в откат
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:23
akido написав: SherLock написав:
Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»?
Для чого ви тут зверхньо розповідали лохам про якісь тренди торгівлі ТОМ, якщо по-вашому "ситуація на валютному ринку залежить від регулятора" ?
Для чого було це словоблудіє ? Яке варто було колупнути як з під нього вилізло звичайне "нацбанк загоняє" ....
Понятно. Тогда вот что: во-первых, я лохам ничего не рассказывал, вы меня с кем-то путаете. Я понимаю, сегодня в страну вернулся ваш фаворит, у вас зашкаливает адреналин, но все же держите себя в руках. А во-вторых, у Роберта Шекли есть великолепный рассказ, называется «Задайте вопрос». Потратьте немного времени на чтение, после чего, возможно, вы поймёте, что я абсолютно точно ответил на поставленный вами вопрос.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:28
Філ написав:
США сьогодні вихідний, тому й том. Хто реально торгує на МБ, має знати.
тут таких нет
разве что вы
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:29
yama написав:
написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .
А вы поверите и примете как руководство к действию??
После того как я был один-пару месяцев назад им раскритикован за покупки на падающем рынке в промежутке 26.50..26.20 (практически дно 4 квартала 2021 года), я для себя вычеркнул из списка "полезных" таких экспертов. Ничего личного, никаких обид, просто не верю.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 17 січ, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:30
SherLock написав: akido написав: SherLock написав:
Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»?
Для чого ви тут зверхньо розповідали лохам про якісь тренди торгівлі ТОМ, якщо по-вашому "ситуація на валютному ринку залежить від регулятора" ?
Для чого було це словоблудіє ? Яке варто було колупнути як з під нього вилізло звичайне "нацбанк загоняє" ....
Понятно. Тогда вот что: во-первых, я лохам ничего не рассказывал, вы меня с кем-то путаете. Я понимаю, сегодня в страну вернулся ваш фаворит, у вас зашкаливает адреналин, но все же держите себя в руках. А во-вторых, у Роберта Шекли есть великолепный рассказ, называется «Задайте вопрос». Потратьте немного времени на чтение, после чего, возможно, вы поймёте, что я абсолютно точно ответил на поставленный вами вопрос.
падите ниц перед гуру!
ибо он все знает, но вам ничего не скажет!
более того, он читал Шекли!
ну как тут не преклонить колени...
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:32
sequence написав: zРадио написав:
.. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...
мы оплатили плановый объем импорта. Был приказ не паниковать ))
Приказ "не паниковать" правильный, но у всех свое понимание целей и рисков. Мы просто так часто последнее время спорим с европейскими боссами (особенно, насчет локального производства - ну вы в курсе, я уже рассказывал), что в этот раз решили не нарываться. За инициативу, если окажемся правы, нас не похвалят, а вот если ошибемся, то... известно что
Для выплаты дивидендов нам все равно понадобилась бы валюта ближе к лету
Shaman написав:
я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.
О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:38
ракета таки хорошо летит, в обменках уже 28.25 / 28.40
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:41
zРадио написав: Shaman написав:
я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.
О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили
покупка валюты под цели - оплата импорта или дивиденды - это норм.
а вот просто так, еще полгода назад было вообще нельзя, а сейчас говорят, что можно просто покупать, но не более эквивалента 100 тыс евро в день...
кто еще что знает?
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