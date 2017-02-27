Додано: Пон 17 січ, 2022 16:32

sequence написав: zРадио написав: .. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией... .. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...

мы оплатили плановый объем импорта. Был приказ не паниковать )) мы оплатили плановый объем импорта. Был приказ не паниковать ))

Shaman написав: я так понимаю Вы о безнале.

а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну. я так понимаю Вы о безнале.а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.

Приказ "не паниковать" правильный, но у всех свое понимание целей и рисков. Мы просто так часто последнее время спорим с европейскими боссами (особенно, насчет локального производства - ну вы в курсе, я уже рассказывал), что в этот раз решили не нарываться. За инициативу, если окажемся правы, нас не похвалят, а вот если ошибемся, то... известно чтоДля выплаты дивидендов нам все равно понадобилась бы валюта ближе к летуО безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили