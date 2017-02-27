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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88898890889188928893>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 184
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Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:06

  proftpd66 написав:В Укргазбанк

Заказ валюты на 5-7 дней .
Налички? Реально?
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:14

  zРадио написав:
  SherLock написав:Ну, началось! TOM, всё пропало, гребут с убытками, это что-то показывает, короче бред сивой кобылы. Ничего это не показывает и ни о чём это не говорит. Паникёр пусть откроет учебник, выпьет успокоительного и учит матчасть, а не копирует с хозяйского Блумберга цифры и на их основе делает дилетантские выводы. Любой адекватный игрок на бирже знает, что TOD торгуется обычно немного дешевле чем TOM, поэтому при покупке валюты выгоднее TOD, а при продаже – TOM. Естественно, НБУ сегодня вышел сразу на продажу. Он надеется больше заработать, вот и вся история вопроса


В вашем сегодняшнем треде беспокойства и эмоций гораздо больше, чем во всех постах Искателя вместе взятых. А что до покупателей валюты на МБ - там, кроме спекулянтов и регулятора, есть еще исполнители чужой воли. Нам, например, сегодня из корпоративного центра прилетело поручение конвертировать весь кэш выше неснижаемого операционного остатка из гривны в евро, а казначеи во исполнение поручения, соответственно, дали задачу банку осуществить это по рынку. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...

я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:20

SherLock вместо 1000 слов , написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .

ЗЫ Я в воскресение в онлайн банкинге моно купил немножко по 28,07, так в том же моно обратно сегодня можно по 28,12 :) сума конечно не та, но я о другом , обычно когда идет загон у многих (особенно у банков бегемотов типа приват ,моно, кердит агриколь) спред конский доходит до 1 грн и такой спред держится долго , а тут спред более адекватный 20 коп, значит никто из бакнов не верит в откат
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:23

  akido написав:
  SherLock написав:Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»? :mrgreen:

Для чого ви тут зверхньо розповідали лохам про якісь тренди торгівлі ТОМ, якщо по-вашому "ситуація на валютному ринку залежить від регулятора" ?
Для чого було це словоблудіє ? Яке варто було колупнути як з під нього вилізло звичайне "нацбанк загоняє" ....

Понятно. Тогда вот что: во-первых, я лохам ничего не рассказывал, вы меня с кем-то путаете. Я понимаю, сегодня в страну вернулся ваш фаворит, у вас зашкаливает адреналин, но все же держите себя в руках. А во-вторых, у Роберта Шекли есть великолепный рассказ, называется «Задайте вопрос». Потратьте немного времени на чтение, после чего, возможно, вы поймёте, что я абсолютно точно ответил на поставленный вами вопрос. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:28

  Філ написав:США сьогодні вихідний, тому й том. Хто реально торгує на МБ, має знати.

тут таких нет :D разве что вы
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .

А вы поверите и примете как руководство к действию??
После того как я был один-пару месяцев назад им раскритикован за покупки на падающем рынке в промежутке 26.50..26.20 (практически дно 4 квартала 2021 года), я для себя вычеркнул из списка "полезных" таких экспертов. Ничего личного, никаких обид, просто не верю.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 січ, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:30

  SherLock написав:
  akido написав:
  SherLock написав:Для тех кто в танке, ещё раз: все вопросы по действиям регулятора, от которых зависит ситуация на валютном рынке, задавайте регулятору. У него спросите, «чому минулі рази під час торгівлі ТОМ ситуація була геть інакша». Он регулирует этот рынок! Или Вы не понимаете значение слова «регулятор»? :mrgreen:

Для чого ви тут зверхньо розповідали лохам про якісь тренди торгівлі ТОМ, якщо по-вашому "ситуація на валютному ринку залежить від регулятора" ?
Для чого було це словоблудіє ? Яке варто було колупнути як з під нього вилізло звичайне "нацбанк загоняє" ....

Понятно. Тогда вот что: во-первых, я лохам ничего не рассказывал, вы меня с кем-то путаете. Я понимаю, сегодня в страну вернулся ваш фаворит, у вас зашкаливает адреналин, но все же держите себя в руках. А во-вторых, у Роберта Шекли есть великолепный рассказ, называется «Задайте вопрос». Потратьте немного времени на чтение, после чего, возможно, вы поймёте, что я абсолютно точно ответил на поставленный вами вопрос. :mrgreen:


падите ниц перед гуру!
ибо он все знает, но вам ничего не скажет!
более того, он читал Шекли!
ну как тут не преклонить колени...
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  sequence написав:
  zРадио написав:.. Объем средств - чуть более 0,5 млрд грн. Один корпоративный клиент одного банка. А сколько сейчас таких с подобной мотивацией...

мы оплатили плановый объем импорта. Был приказ не паниковать ))


Приказ "не паниковать" правильный, но у всех свое понимание целей и рисков. Мы просто так часто последнее время спорим с европейскими боссами (особенно, насчет локального производства - ну вы в курсе, я уже рассказывал), что в этот раз решили не нарываться. За инициативу, если окажемся правы, нас не похвалят, а вот если ошибемся, то... известно что :mrgreen: Для выплаты дивидендов нам все равно понадобилась бы валюта ближе к лету

  Shaman написав:я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.


О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:38

ракета таки хорошо летит, в обменках уже 28.25 / 28.40
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:41

  zРадио написав:
  Shaman написав:я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.


О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили

покупка валюты под цели - оплата импорта или дивиденды - это норм.

а вот просто так, еще полгода назад было вообще нельзя, а сейчас говорят, что можно просто покупать, но не более эквивалента 100 тыс евро в день...

кто еще что знает? :)
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