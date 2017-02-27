Додано: Пон 17 січ, 2022 17:22

Proofy написав: greenozon написав: Слідом за Пирятином Яготинське анонсувало про згортання бізнесу



https://mykyivregion.com.ua/news/direkt ... kciyi-foto Слідом за Пирятином Яготинське анонсувало про згортання бізнесу тревожные звоночки. Польша нам поможет. тревожные звоночки. Польша нам поможет.

Да уже не звоночки((( Если адекватные люди здесь на форуме не понимают что выбирая польский сыр они убивают национального производителя, убивают нашу экономику, в конце концов делают хуже сами себе, то что говорить о слоях менее образованных. Я своей маме регулярно объясняю что польский производитель сыров не платит ей пенсию. Что покупая импортный продукт она каждый раз крадет деньги у себя...При чем подобная ситуация невозможна в Германии с ее правилом пяти D. Или в Японии, есть увлекательная книга/детектив в тему - "Восходящее солнце" Крайтона, кто не читал/не слушал очень рекомендую, благо есть отличного качества аудиокнига. Книга хоть и детектив но очень про экономику и про конкуренцию того порядка которой у нас нет.По курсу. Первоначально я думал что оккупация Казахстана отсрочит возможную атаку на нас. Но сейчас, надо дождаться факта вывода войск из Казахстана, если вывода не будет, рано или поздно там начнется эскалация конфликта, с вовлечением дополнительных сил рашки.Если реальный вывод будет, значит десантники рашке нужны сильнее чем Казахстан/или часть его территории.Как бы высоко не ушел курс я не буду менять доллар на гривну до весенней распутицы.