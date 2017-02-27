Shaman написав:я так понимаю Вы о безнале. а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.
О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили
а вот просто так, еще полгода назад было вообще нельзя, а сейчас говорят, что можно просто покупать, но не более эквивалента 100 тыс евро в день...
все верно 100к евро без оснований, новых повышений лимита\отмены не было, хотя и планировалось
yama написав:написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .
А вы поверите и примете как руководство к действию?? После того как я был один-пару месяцев назад им раскритикован за покупки на падающем рынке в промежутке 26.50..26.20 (практически дно 4 квартала 2021 года), я для себя вычеркнул из списка "полезных" таких экспертов. Ничего личного, никаких обид, просто не верю.
Обиделись? Зря. Тогда мной всё было правильно сказано, но вмешалась политика, форс-мажор. И не нужно называть меня экспертом. Я же на брудершафт с вами не пил и о себе вам не рассказывал. Более того, я же не заставляю вас меня читать, но вы зачем-то это делаете. Добавьте в бан и дело в шляпе.
yama написав:SherLock вместо 1000 слов , написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца.
Сейчас не то чтобы курс прогнозировать, сейчас сложно прогнозировать даже короткий тренд. Тесно переплелись экономические, политические и профессиональные факторы. Психоз растёт, время спекулянтов. В военные действия не верю, на панике можем резко вырасти. Как только все успокоится, я думаю это может быть максимум середина февраля, также резко пойдём вниз, отыгрывая психоз.
P.S. 1000 слов? Опоздал на стыковочный рейс, заняться в аэропорту нечем, развлекаю себя как могу. Ну не идти же в Duty Free!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............17.01.2022..........18.01.2022 дата розрахунку.............14.01.2022...........17.01.2022 Євро................................31,989..................32,0577...+0.21% Долар США.....................27,9514................28,122...+0.61% После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.01.2022...................28,1059 Гривна потеряла 15 копеек.
ТОМную сессию открыли на 5.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли еще на 5.5 копеек. После этого, не без помощи НБУ, остановились. Больше до 12 движений не было. В мире доллар в пятницу вечером немного восстановился, а сегодня с утра относительно стабилен с легким уклоном вниз. Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 5.5 копеек выше открытия.
До обеда котировки прибавили 4 копейки и снова были остановлены интервенцией НБУ. После обеда рост продолжился. До 15 прибавили 5 копеек. Официальный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 14.5 копеек выше открытия.
На этом не остановились и за следующие 1.5 часа выросли еще на 7 копеек. Последние полчаса движений уже не было. Закрыли сессию котировками 28.2650 - 28.2850. За день прибавили 21.5 копейку относительно открытия и 27 копеек относительно закрытия пятницы. В дни торговли завтрашним долларом МБ удивляет нередко, но сегодня он превзошел сам себя. Удивил как суточным приростом, так и непривычно высокими для такого режима оборотами.
В мире доллар сохраняет стабильность.
Дневной график:
Этот день в истории: 2021 - 28.0524 (0, после рабочей субботы) +7 Догнали. 2020 - 24.2527 (+16) +387
2019 - 28.0336 (+3) 2018 - 28.6661 (+1)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Да уже не звоночки((( Если адекватные люди здесь на форуме не понимают что выбирая польский сыр они убивают национального производителя, убивают нашу экономику, в конце концов делают хуже сами себе, то что говорить о слоях менее образованных. Я своей маме регулярно объясняю что польский производитель сыров не платит ей пенсию. Что покупая импортный продукт она каждый раз крадет деньги у себя... При чем подобная ситуация невозможна в Германии с ее правилом пяти D. Или в Японии, есть увлекательная книга/детектив в тему - "Восходящее солнце" Крайтона, кто не читал/не слушал очень рекомендую, благо есть отличного качества аудиокнига. Книга хоть и детектив но очень про экономику и про конкуренцию того порядка которой у нас нет.
По курсу. Первоначально я думал что оккупация Казахстана отсрочит возможную атаку на нас. Но сейчас, надо дождаться факта вывода войск из Казахстана, если вывода не будет, рано или поздно там начнется эскалация конфликта, с вовлечением дополнительных сил рашки. Если реальный вывод будет, значит десантники рашке нужны сильнее чем Казахстан/или часть его территории.
Как бы высоко не ушел курс я не буду менять доллар на гривну до весенней распутицы.