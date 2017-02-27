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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8890889188928893>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 184
Гривня
11%
20
Долар
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112
Євро
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Інші валюти
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Крипта
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Ваш варіант
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16
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:51

  Shaman написав:
  zРадио написав:
  Shaman написав:я так понимаю Вы о безнале.
а как Вы это делаете? насколько я знаю, покупка валюты осуществляется под конкретную цель - платеж. просто так юрлицам не получится купить валюту за гривну.


О безнале, да. Не мой вопрос, но насколько я знаю, покупать валюту юрлицам нельзя на кредитные средства, а не собственные. В любом случае мы и импортируем прилично, и дивиденды за границу платим. Так что покупать валюту умеем. Завтра поинтересуюсь у коллег, сколько и по какому курсу купили


а вот просто так, еще полгода назад было вообще нельзя, а сейчас говорят, что можно просто покупать, но не более эквивалента 100 тыс евро в день...



все верно 100к евро без оснований, новых повышений лимита\отмены не было, хотя и планировалось
kbadoo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:59

  Shaman написав:покупка валюты под цели - оплата импорта или дивиденды - это норм.

а вот просто так, еще полгода назад было вообще нельзя, а сейчас говорят, что можно просто покупать, но не более эквивалента 100 тыс евро в день...

кто еще что знает? :)


Уточнил - мы будем покупать валюту примерно месяц, а не все одним махом. Свободная конвертация доступна до 100 тыс евро в день.

С одной стороны, лимиты снижают одномоментное давление на МБ, с другой - стимулируют отложенный спрос со стороны крупного бизнеса
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:59

  zРадио написав: За инициативу, если окажемся правы, нас не похвалят, а вот если ошибемся, то... известно что :mrgreen: Для выплаты дивидендов нам все равно понадобилась бы валюта ближе к лету


А якщо піде відкат до 27.50 крайніх серед вас шукати не будуть ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зато в такие моменты начинаешь понимать, что вовсе и неплохо взять корпоративный кредит в гривне под 11%.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:04

  Hotab написав:
  yama написав:написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца .

А вы поверите и примете как руководство к действию??
После того как я был один-пару месяцев назад им раскритикован за покупки на падающем рынке в промежутке 26.50..26.20 (практически дно 4 квартала 2021 года), я для себя вычеркнул из списка "полезных" таких экспертов. Ничего личного, никаких обид, просто не верю.

Обиделись? Зря. Тогда мной всё было правильно сказано, но вмешалась политика, форс-мажор. И не нужно называть меня экспертом. Я же на брудершафт с вами не пил и о себе вам не рассказывал. Более того, я же не заставляю вас меня читать, но вы зачем-то это делаете. Добавьте в бан и дело в шляпе.
  yama написав:SherLock вместо 1000 слов , написали бы всего две цифры 1-ю курс на конец недели 2-ю на конец месяца.

Сейчас не то чтобы курс прогнозировать, сейчас сложно прогнозировать даже короткий тренд. Тесно переплелись экономические, политические и профессиональные факторы. Психоз растёт, время спекулянтов. В военные действия не верю, на панике можем резко вырасти. Как только все успокоится, я думаю это может быть максимум середина февраля, также резко пойдём вниз, отыгрывая психоз.

P.S. 1000 слов? Опоздал на стыковочный рейс, заняться в аэропорту нечем, развлекаю себя как могу. Ну не идти же в Duty Free! :mrgreen:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:11

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............17.01.2022..........18.01.2022
дата розрахунку.............14.01.2022...........17.01.2022
Євро................................31,989..................32,0577...+0.21%
Долар США.....................27,9514................28,122...+0.61%
После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.01.2022...................28,1059
Гривна потеряла 15 копеек.

МКГ*............6.9704............6.9427...........-0.4%

ТОМную сессию открыли на 5.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли еще на 5.5 копеек. После этого, не без помощи НБУ, остановились. Больше до 12 движений не было.
В мире доллар в пятницу вечером немного восстановился, а сегодня с утра относительно стабилен с легким уклоном вниз.
Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 5.5 копеек выше открытия.

До обеда котировки прибавили 4 копейки и снова были остановлены интервенцией НБУ. После обеда рост продолжился. До 15 прибавили 5 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 14.5 копеек выше открытия.

На этом не остановились и за следующие 1.5 часа выросли еще на 7 копеек. Последние полчаса движений уже не было.
Закрыли сессию котировками 28.2650 - 28.2850. За день прибавили 21.5 копейку относительно открытия и 27 копеек относительно закрытия пятницы. В дни торговли завтрашним долларом МБ удивляет нередко, но сегодня он превзошел сам себя. Удивил как суточным приростом, так и непривычно высокими для такого режима оборотами.

В мире доллар сохраняет стабильность.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.0524 (0, после рабочей субботы) +7 Догнали.
2020 - 24.2527 (+16) +387

2019 - 28.0336 (+3)
2018 - 28.6661 (+1)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:22

  Proofy написав:
  greenozon написав:Слідом за Пирятином Яготинське анонсувало про згортання бізнесу

https://mykyivregion.com.ua/news/direkt ... kciyi-foto
тревожные звоночки. Польша нам поможет.


Да уже не звоночки((( Если адекватные люди здесь на форуме не понимают что выбирая польский сыр они убивают национального производителя, убивают нашу экономику, в конце концов делают хуже сами себе, то что говорить о слоях менее образованных. Я своей маме регулярно объясняю что польский производитель сыров не платит ей пенсию. Что покупая импортный продукт она каждый раз крадет деньги у себя...
При чем подобная ситуация невозможна в Германии с ее правилом пяти D. Или в Японии, есть увлекательная книга/детектив в тему - "Восходящее солнце" Крайтона, кто не читал/не слушал очень рекомендую, благо есть отличного качества аудиокнига. Книга хоть и детектив но очень про экономику и про конкуренцию того порядка которой у нас нет.

По курсу. Первоначально я думал что оккупация Казахстана отсрочит возможную атаку на нас. Но сейчас, надо дождаться факта вывода войск из Казахстана, если вывода не будет, рано или поздно там начнется эскалация конфликта, с вовлечением дополнительных сил рашки.
Если реальный вывод будет, значит десантники рашке нужны сильнее чем Казахстан/или часть его территории.

Как бы высоко не ушел курс я не буду менять доллар на гривну до весенней распутицы.
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:27

  viy написав:..
Как бы высоко не ушел курс я не буду менять доллар на гривну до весенней распутицы.

похоже, это новый тренд. А если весной будет сухо, до осенней?
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:28

Львів обмінки 28.2-4
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:29

viy

сьогодні бачив ціни на сир в Сільпо - ОФІГІВ!
в 2-2.5 рази
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