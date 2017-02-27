viy написав:Если адекватные люди здесь на форуме не понимают что выбирая польский сыр они убивают национального производителя, убивают нашу экономику, в конце концов делают хуже сами себе, то что говорить о слоях менее образованных. Я своей маме регулярно объясняю что польский производитель сыров не платит ей пенсию. Что покупая импортный продукт она каждый раз крадет деньги у себя...
вот это как раз должно делать правительство ! Вводить дотации производителям молочки (избавялять их от налогов) или давать по 40 евро в год на одну корову живыми деньгами каждому хозяйству учитывая мааленькие и частные . Но у нас пошли другим путем - теперь мы зато больше читаем и ходим в кино.
Как известно, большинство украинцев тратят "Вовину тысячу" на книги и походы в кино. По видам расходов наиболее популярными стали: книжные магазины – 361 млн грн; кинотеатры – 300 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн. грн. железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн; спорт – 90 млн грн.
Китай вперше з квітня 2020 року знизив дві ключові ставки на 10 б.п. на тлі погіршення економічних прогнозів через спалахи коронавірусу та проблем на ринку нерухомості.
Про це повідомляє Bloomberg.
Народний банк Китаю знизив ставку за своїми річними позиками на 10 базисних пунктів до 2,85%. На стільки ж регулятор знизив ставку семиденної ставки за зворотніми репо (операціями з продажу банкам держоблігацій з зобов’язанням викупу) – до 2,1%.
Завдяки зниженню ставки за річними кредитами (MLF, medium-term lending facility) Народний банк Китаю фактично "влив" у фінансову систему додаткових 200 млрд юанів, або 31,5 млрд доларів.
Метою здешевлення запозичень є заохочення кредитування. Аналітики стверджують, що такий крок свідчить про слабкість економіки Китаю і спричинить значне зниження у витратах на позики.
Зниження ключових ставок НБК йде всупереч політиці, яку провадять центробанки найбільших економік світу, щодо більш жорсткої монетарної політики для стримування інфляції.
С сегодняшнего дня ФРС в 1,5 раза сокращает объем выкупа долговых расписок Казначейства США в рамках экстренного стимулирования. С 60 до 40 млрд долларов в мес. Т.е. существенно сокращает предложение новых денег, о чем было решено на ноябрьском заседании FOMC (т.н. ускорение тейперинга). На 10-е февраля намечен следующий этап сокращения объемов выкупа - с 40 до 20 млрд
pesikot написав: PS. Сегодня был в АТБ. Сыры скыбочками, польские за 160 грамм ~48 грн, украинские Komo за 150 грамм ~60 грн Вот и вопрос, шо у нас такого затратного в производстве, налогообложении и логистике, что такая разница цен ?
Добрый вечер !
В Сходнице , сегодня ,покупал сыр фермерский ....600 гр за 1 кг .Он хороший ,имеет вкус неплохой , но дома я покупал сыр Голландский "ГАУДА" за 290, МААЗДАМ еще дешевле .Я не жлоб , но разница колоссальная .Вот что их заставляет такие цены включать ?
Вот не коробит Вас прекрасное название прекрасного места Східниця переиначивать на москальский манер?????
По сырам свечку не держал, знаю что индюшку поляки пол года ввозят за 50% себестоимости потому что жуткое перепроизводство и два выхода: либо утилизировать либо по демпингу продать. Я ни на что не намекаю но может и с сырами та же картина.