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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8894889588968897

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
Гривня
11%
20
Долар
62%
117
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
8
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
9%
17
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:06

  Успіх написав:
  Миша-клиент написав:доллар дорожает...

Сьогодні, їдучи на роботу і спостерігаючи табло обмінок, подумав - якась зрада :roll:
27"25-27"55 - це максимально, що траплялось...

Сьогодні на роботу їхав і дивився на табло обмінок?! Шо думалося?! Шо перемога?!
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:13

  edvardd написав:Запорожье повы на 11:30
27,45/27,55
начал слив по 27,45, гривна не выше 200, мотлох....

Да злитися по 27,45 та ще й гривнею по 200 було вдале рішення!!! І багато злили?!
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:35

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте?
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання :wink:

Тільки бегущий банкир https://youtu.be/4ZQL-vP7N3s бо любить спорт і той самий що я ( в тому числі )
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:37

  fin написав:Как ни крути, но на 1 февраля видимо увидим 29. Может и раньше.

Если расти по 20 коп в день .... То больше
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:51

  Niro написав:
  somilitark написав:

НБУ щось жує і власною бездіяльністю грає на полі за девальвацію, він не хоче рішуче зупинити ринок, а заливає його з піпєточки.

НБУ заробляє бабки для казнокрадів.
Тому зливає потроху, щоб не спугнути. Я думаю зараз в НБУ мета чим побільше злити долярів по хорошому курсу і або заробити на різниці відкупу або все запустити в овдп через рефінанс або ж самому прикупити овдп xD.
В кінці року покаже скільки заробив і собі випише хорошу премію.

Загалом рубить бабло поки є можливість.

Укренерго, УЗ…, наглядові ради – захмарні премії. Стратегія заробітку повною мірою відпрацьовує себе. Власне, чому з НБУ має бути інакше?
Виходячи з чого взагалі має бути інакше, що змінилося, можливо якимось чином змінилася економічна політика та зовнішній геополітичний вплив? Ні.
Знову все те ж і ті самі особи. Тусується шалена столиця.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:09

  osafly написав:
  flyman написав:чи ти про амністію капітала?


Ссылку сам ищи..Ну,наверное про амнистию капитала...Только на ОВДП там 2% вроде,их вряд ли скроешь,и сомневаюсь что тебе дадут право выбирать..Це с арендаторами твоих кавалирок и подвалов-можешь прикинуться шлангом,а с ОВДП-точно впердолят!Им пох... что ты с них типа уже налоги заплатил,перед покупкой..Им хочется и все тут.А если сильно хочется-то можно :mrgreen: :mrgreen:

до 400К не впердолять, а ще по родині кожному ОВДП на 400К, а далі за рік уже вийде кешфло 40К на ніс щороку білих і пушистих, і хоть під дешеву іпотеку і дохід і застава... ляпота...
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня у дядьки со "стабаксоф" день варенья... единственного НЕпрезидента СыШиА
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