НБУ щось жує і власною бездіяльністю грає на полі за девальвацію, він не хоче рішуче зупинити ринок, а заливає його з піпєточки.
НБУ заробляє бабки для казнокрадів. Тому зливає потроху, щоб не спугнути. Я думаю зараз в НБУ мета чим побільше злити долярів по хорошому курсу і або заробити на різниці відкупу або все запустити в овдп через рефінанс або ж самому прикупити овдп xD. В кінці року покаже скільки заробив і собі випише хорошу премію.
Загалом рубить бабло поки є можливість.
Укренерго, УЗ…, наглядові ради – захмарні премії. Стратегія заробітку повною мірою відпрацьовує себе. Власне, чому з НБУ має бути інакше? Виходячи з чого взагалі має бути інакше, що змінилося, можливо якимось чином змінилася економічна політика та зовнішній геополітичний вплив? Ні. Знову все те ж і ті самі особи. Тусується шалена столиця.
Ссылку сам ищи..Ну,наверное про амнистию капитала...Только на ОВДП там 2% вроде,их вряд ли скроешь,и сомневаюсь что тебе дадут право выбирать..Це с арендаторами твоих кавалирок и подвалов-можешь прикинуться шлангом,а с ОВДП-точно впердолят!Им пох... что ты с них типа уже налоги заплатил,перед покупкой..Им хочется и все тут.А если сильно хочется-то можно
до 400К не впердолять, а ще по родині кожному ОВДП на 400К, а далі за рік уже вийде кешфло 40К на ніс щороку білих і пушистих, і хоть під дешеву іпотеку і дохід і застава... ляпота...