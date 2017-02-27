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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 191
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Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:37

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте?
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання :wink:

Гетьманцев Д.
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:38

Вчера прочитал интересную информацию, что уход нерезидентов из облигаций России идёт в основном на бумагах краткосрочных и они непанические,а вложения в средне и долгсрок увеличились.на фоне падения.а где посмотреть такую же информацию об объёмах динамики украинских бумаг ?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:47

28.25-28.27/28.35-28.38
налетай пока не рвануло 8)
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:54

Сегодня постоим или даже откатимся
Good Kid
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покажіть де тут фігура рокети
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что с куром? :shock: Зображення
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:28

GDV29
Попробуйте здесь посмотреть
https://www.investing.com/currencies/usd-uah

28.3314
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:40

Киев, Левобережная

28.30 на 28.50
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:52

  Patrick написав:GDV29
Попробуйте здесь посмотреть
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28.3314

Уже все в порядке. Какой-то глюк был, а показалось что в прошлое занесло "машиной времени" :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:57

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
28.30-28.45
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
32.15-32.35
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1350-1.1390

*Відправлено з Чату
exo
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