Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 08:37
Ірина_ написав:
Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте?
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання
Гетьманцев Д.
lamal
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:38
Вчера прочитал интересную информацию, что уход нерезидентов из облигаций России идёт в основном на бумагах краткосрочных и они непанические,а вложения в средне и долгсрок увеличились.на фоне падения.а где посмотреть такую же информацию об объёмах динамики украинских бумаг ?
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:47
28.25-28.27/28.35-28.38
налетай пока не рвануло
odessit2007
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:54
Сегодня постоим или даже откатимся
Good Kid
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:57
покажіть де тут фігура рокети
flyman
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:28
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:52
Уже все в порядке. Какой-то глюк был, а показалось что в прошлое занесло "машиной времени"
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:57
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
28.30-28.45
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
32.15-32.35
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1350-1.1390
*Відправлено з Чату
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