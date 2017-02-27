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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:09
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centurionus
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:23
На МБ что за рост? Паника?
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Investor_K
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:26
Investor_K написав:
На МБ что за рост? Паника?
Какая паника при плюс 15 коп. в день ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:27
Львів кантор 28.35 - 45
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greenozon
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28
SILVER_UA написав: Investor_K написав:
На МБ что за рост? Паника?
Какая паника при плюс 15 коп. в день ?
НБУ жує соплі
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flyman
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:38
Чернівці 28.2-28.55
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витя
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:44
для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації
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laviva
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:48
flyman написав: SILVER_UA написав: Investor_K написав:
На МБ что за рост? Паника?
Какая паника при плюс 15 коп. в день ?
НБУ жує соплі
А шо НБУ має робить, зливать міліярди? Тоді це буде стерилізація гривні. Кожен злитий мільядр зменшує на 5% гроші в обігу, що не може не відобразитися на економічній активності.
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Zebra
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:54
laviva написав:
для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації
"По регіоНАХ", по-перше. По-друге, пишуть не Вам в ПП.
Комусь цікаво, зокрема мені в даний час.
Чи Вам більше до вподоби читати графоманські пости на 10 тис. знаків без змісту?
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centurionus
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:55
Zebra ...редко когда соглашаюсь с Зеброй, НБУ на удивление всё правильно делает, лучше сохранить резервы для "нестандартных ситуаций и обороны", чем кормить паникеров дешёвой валютой. Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?
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vitaliian
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Пон 17 січ, 2022 09:29
ЛОБ
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