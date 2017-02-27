RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88978898889989008901>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 191
Гривня
10%
20
Долар
62%
118
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
8
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
9%
17
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:09

28.35/28.50
centurionus
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 07.10.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На МБ что за рост? Паника?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:На МБ что за рост? Паника?

Какая паника при плюс 15 коп. в день ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 896
З нами з: 21.07.10
Подякував: 181 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:27

Львів кантор 28.35 - 45
greenozon
 
Повідомлень: 12380
З нами з: 01.06.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28

  SILVER_UA написав:
  Investor_K написав:На МБ что за рост? Паника?

Какая паника при плюс 15 коп. в день ?

НБУ жує соплі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 28.2-28.55
витя
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації
laviva
 
Повідомлень: 55
З нами з: 11.03.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:48

  flyman написав:
  SILVER_UA написав:
  Investor_K написав:На МБ что за рост? Паника?

Какая паника при плюс 15 коп. в день ?

НБУ жує соплі

А шо НБУ має робить, зливать міліярди? Тоді це буде стерилізація гривні. Кожен злитий мільядр зменшує на 5% гроші в обігу, що не може не відобразитися на економічній активності.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10838
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:54

  laviva написав:для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації

"По регіоНАХ", по-перше. По-друге, пишуть не Вам в ПП.
Комусь цікаво, зокрема мені в даний час.
Чи Вам більше до вподоби читати графоманські пости на 10 тис. знаків без змісту?
centurionus
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 07.10.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:55

Zebra ...редко когда соглашаюсь с Зеброй, НБУ на удивление всё правильно делает, лучше сохранить резервы для "нестандартных ситуаций и обороны", чем кормить паникеров дешёвой валютой. Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10406
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88978898889989008901>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, fin, flyman, Realist і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2953, 2954, 2955
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29542 18251465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 23:28
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1400 5404043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 20:16
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7925 17553646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 09:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.