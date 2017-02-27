laviva написав:для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації
А для чого писати на форумі повідомлення які не несуть жодної користі читачам? Це я вам м'яко натякаю, що ваше питання не дуже ввічливе/коректне. Ви не перший день на форумі. Коли ви здаєте 100$ на хліб то дійсно за 5-10-20 гривень ви не будете витрачати час чи пальне, щоб здати в іншій обмінці. Але якщо ви здаєте 5-10 тис або більше то 5 коп вже мають вагу. Та й курси по регіонах показують середню температуру по палаті, або те, хто "тягне ковдру" на себе. Ну і плюс маржа між купівлею та продажем теж несе важливу інформацію.
Ф. 20-25/45-50 Розмір спреду показує не визначеність.
laviva написав:для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації
А для чого писати на форумі повідомлення які не несуть жодної користі читачам? Це я вам м'яко натякаю, що ваше питання не дуже ввічливе/коректне. Ви не перший день на форумі. Коли ви здаєте 100$ на хліб то дійсно за 5-10-20 гривень ви не будете витрачати час чи пальне, щоб здати в іншій обмінці. Але якщо ви здаєте 5-10 тис або більше то 5 коп вже мають вагу. Та й курси по регіонах показують середню температуру по палаті, або те, хто "тягне ковдру" на себе. Ну і плюс маржа між купівлею та продажем теж несе важливу інформацію.
Ф. 20-25/45-50 Розмір спреду показує не визначеність.
Коли пишеться Харків - такий то курс, це ж не означає що в Харкові такий курс. Бо в Харкові ви знайдете різний курс. Як у Львові, Києві чи Дніпрі і цих 5 коп буде мати різницю в любому місті. Чи ви поїдете у Львів з Харкова, бо у Львові можна дешевше купити?
vitaliian написав:Zebra ...редко когда соглашаюсь с Зеброй, НБУ на удивление всё правильно делает, лучше сохранить резервы для "нестандартных ситуаций и обороны", чем кормить паникеров дешёвой валютой. Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?
Ага, коли пару днів підряд курс росте по 10..15 копійок - стандартна ситуація. Нагадати, як НБУ одним махом викупив осінню за раз щось на півярда валюти і не вдавився. А тут з піпетки капає, робить вигляд що "стабілізує". Даю НБУ ще трохи похуліганити до ПА28.5 Далі буду вживати погані слова.
28,5 - это не должно в принципе быть паникой. Потому что это нормальный курс для страны. И какой там в бюджет заложен?? Думаю к 1 февраля увидим 29. И это тоже вполне хороший, нормальный курс для всех и для экономики в целом.