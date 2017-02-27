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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8898889989008901>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 191
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:01

  laviva написав:для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації

А для чого писати на форумі повідомлення які не несуть жодної користі читачам? Це я вам м'яко натякаю, що ваше питання не дуже ввічливе/коректне.
Ви не перший день на форумі.
Коли ви здаєте 100$ на хліб то дійсно за 5-10-20 гривень ви не будете витрачати час чи пальне, щоб здати в іншій обмінці.
Але якщо ви здаєте 5-10 тис або більше то 5 коп вже мають вагу. Та й курси по регіонах показують середню температуру по палаті, або те, хто "тягне ковдру" на себе. Ну і плюс маржа між купівлею та продажем теж несе важливу інформацію.

Ф. 20-25/45-50 Розмір спреду показує не визначеність.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:07

laviva
Мені теж цікаво. Радий знову читати курси від Віктора і Даніка. Знову маякують )) Значить все гаразд.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:07

  Realist написав:
  laviva написав:для чого писати курс по регіонам? зрозуміло ж суттєво вони відрізнятися не можуть. а на 5-10-20 ко вони і по місту можуть різнитися залежно від локації

А для чого писати на форумі повідомлення які не несуть жодної користі читачам? Це я вам м'яко натякаю, що ваше питання не дуже ввічливе/коректне.
Ви не перший день на форумі.
Коли ви здаєте 100$ на хліб то дійсно за 5-10-20 гривень ви не будете витрачати час чи пальне, щоб здати в іншій обмінці.
Але якщо ви здаєте 5-10 тис або більше то 5 коп вже мають вагу. Та й курси по регіонах показують середню температуру по палаті, або те, хто "тягне ковдру" на себе. Ну і плюс маржа між купівлею та продажем теж несе важливу інформацію.

Ф. 20-25/45-50 Розмір спреду показує не визначеність.

Коли пишеться Харків - такий то курс, це ж не означає що в Харкові такий курс. Бо в Харкові ви знайдете різний курс. Як у Львові, Києві чи Дніпрі і цих 5 коп буде мати різницю в любому місті. Чи ви поїдете у Львів з Харкова, бо у Львові можна дешевше купити?
laviva
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:08

Realist 5 коп при 10тыс это 500грн, это имеет большое значение?)) 50коп-1грн да, неприятно, но не смертельно.

28,5 это не паника еще, многие перестраховываются уходят в валюту, это нормально
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:14

  Zebra написав:
  flyman написав:
  SILVER_UA написав:Какая паника при плюс 15 коп. в день ?

НБУ жує соплі

А шо НБУ має робить, зливать міліярди? Тоді це буде стерилізація гривні. Кожен злитий мільядр зменшує на 5% гроші в обігу, що не може не відобразитися на економічній активності.

Вчора наливав, сьогодні зливає. Така в нього робота, але як пише сомілітарк, згрібав долар він набагато жвавіше, а от віддавати жметься (підігрує баригам і сам заробляє). Або труси або хрестик.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:15

  vitaliian написав:Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?


Вчера был 28.25 / 28.40, но это было вчера.

Сегодня 28.40 / 28.55, но это уже сегодня.

А совсем недавно был 26.8 и никто не хотел брать, рассказывали про кукурузу и зерно... :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В січні 21-го курс був десь 28.5, також панічно купляли. Потім поступово хвіля зійшла до 26 з копійками. Співпадіння можливе?
Aster
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:17

  vitaliian написав:Zebra ...редко когда соглашаюсь с Зеброй, НБУ на удивление всё правильно делает, лучше сохранить резервы для "нестандартных ситуаций и обороны", чем кормить паникеров дешёвой валютой. Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?

Ага, коли пару днів підряд курс росте по 10..15 копійок - стандартна ситуація.
Нагадати, як НБУ одним махом викупив осінню за раз щось на півярда валюти і не вдавився. А тут з піпетки капає, робить вигляд що "стабілізує".
Даю НБУ ще трохи похуліганити до ПА28.5
Далі буду вживати погані слова.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:18

28,5 - это не должно в принципе быть паникой. Потому что это нормальный курс для страны. И какой там в бюджет заложен?? Думаю к 1 февраля увидим 29. И это тоже вполне хороший, нормальный курс для всех и для экономики в целом.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:18

  Aster написав:В січні 21-го курс був десь 28.5, також панічно купляли. Потім поступово хвіля зійшла до 26 з копійками. Співпадіння можливе?

Важно слиться при макс курсе - и на гривневый депозит.
Investor_K
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