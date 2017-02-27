somilitark написав:Які смішні молоді рокетники, натягують сову кудись, а коли десятиріччями не буде взлітати та рокета, то вони ніколи не визнають власну хибність думок, вони скажуть: будемо далі спостерігати
если в этом году мы не увидим 28.ХХ - признаю Вашу правоту.
Яни написав:Уважаемые форумчане, нужен совет более опытных, скажем так. Стоит ли ждать более выгодного для покупки курса доллара в близжайшие полгода? Есть некая гривневая сумма, не могу решить между депозитом в грн или перевести в доллар. Не успела купить в октябре, думала, что просядет ниже значительно. Как думаете?
Найкраще - зробити зараз 50/50! Але, якщо Ви ризикові(як я), то чекайте на депо до літа, а там перевзутись в долярчики. ІМХО. п.с. Особисто в мене на моменті: - в бетоні ~ 60% - в гривні на депо ~ 9% - в готівковій гривні ~ 1% - в бізнесі ~ 30% - в долярчиках - 0%
Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?
17% це дуже високий рівень підняття! Якщо б мої доходи збільшилися на 17% за місяць, я був би на сьомому небі від щастя!
в других выборка не репрезентативная. (либо курс не адекватный как на вокзале типа 27 на 29 , либо доллара нет ( только не надо это интерполировать на все обменки у меня просто район немного специфический тут и во времена застоя спред конский до 1 грн дохдил)
холява написав:Нет паники , есть желание работающих сохранить заработанное .
Треба було таритись цукром, маслом, борошном і т.д.
Баксом!
Все таки маслом було вигідніше, пан холява мав би переконатись. А може бути ще ефективніше:
zРадио написав:Встановлена урядом планка націнки може призвести до призупинення реалізації соціально-значущих категорій продуктів, на які Кабінет міністрів вирішив обмежити торгову надбавку в розмірі 10%, постановою № 1 від 12 січня. Такою думкою поділився генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков