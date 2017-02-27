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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89058906890789088909 ... 8911>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 195
Гривня
10%
20
Долар
63%
122
Євро
5%
10
Інші валюти
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Крипта
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Нерухомість
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ОВДП
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Ваш варіант
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Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:05

Межбанк 28,42...
Наличка пока не реагирует//)
asti
 
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  sergikkc007 написав:
  somilitark написав:Які смішні молоді рокетники, натягують сову кудись, а коли десятиріччями не буде взлітати та рокета, то вони ніколи не визнають власну хибність думок, вони скажуть: будемо далі спостерігати :mrgreen:


если в этом году мы не увидим 28.ХХ - признаю Вашу правоту.

Не довго довелося чекати! А Вольдемар старався!
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:13

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Qwerty написав:
  Успіх написав:
  Яни написав:Уважаемые форумчане, нужен совет более опытных, скажем так. Стоит ли ждать более выгодного для покупки курса доллара в близжайшие полгода? Есть некая гривневая сумма, не могу решить между депозитом в грн или перевести в доллар. Не успела купить в октябре, думала, что просядет ниже значительно. Как думаете?

Найкраще - зробити зараз 50/50!
Але, якщо Ви ризикові(як я), то чекайте на депо до літа, а там перевзутись в долярчики.
ІМХО.
п.с.
Особисто в мене на моменті:
- в бетоні ~ 60%
- в гривні на депо ~ 9%
- в готівковій гривні ~ 1%
- в бізнесі ~ 30%
- в долярчиках - 0% :roll:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍

Особисто у вас в доларах ноль?! І ви цим вирішили похвалитися?! І що нам думати?!

Запишіть це на мою патріотичність! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14

  yama написав:АТБ Львов

можно все сюда отнести
https://poltavskiy-shlyah-2325-harkov.kursvalut.com
28,55-28,7
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:16

  Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд
разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?

17% це дуже високий рівень підняття! Якщо б мої доходи збільшилися на 17% за місяць, я був би на сьомому небі від щастя!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:16

Успіх самые большие риски как раз у тех кто в котловане, если иссякнет приток инвесторов - стройки заморозятся. Даже с овгзшниками рассчитаются напечатанными деньгами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 січ, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здорова !
Объясните мне, зачем приват светит/светил на отдачу 28.4, в то время когда на межбанке 28,5 ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:16

  Investor_K написав:
  yama написав:Зображення
АТБ Львов

А по другим магазинам что?
в других выборка не репрезентативная. (либо курс не адекватный как на вокзале типа 27 на 29 , либо доллара нет ( только не надо это интерполировать на все обменки у меня просто район немного специфический тут и во времена застоя спред конский до 1 грн дохдил)
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:21

  Investor_K написав:
  Ой+ написав:
  холява написав:Нет паники , есть желание работающих сохранить заработанное .

Треба було таритись цукром, маслом, борошном і т.д. :oops:

Баксом!

Все таки маслом було вигідніше, пан холява мав би переконатись. А може бути ще ефективніше:
  zРадио написав:Встановлена урядом планка націнки може призвести до призупинення реалізації соціально-значущих категорій продуктів, на які Кабінет міністрів вирішив обмежити торгову надбавку в розмірі 10%, постановою № 1 від 12 січня. Такою думкою поділився генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Igor3777 написав:Объясните мне, зачем приват светит/светил на отдачу 28.4, в то время когда на межбанке 28,5 ?

Хотів продати Вам соціального долара, а Ви не скористалися. :))
Проїхався у справах по місту. 28.5/28.6 на момент у Полтаві, півгодини тому ця ж обмінка 28.45/28.65.
Вангую, що це пік цього тижня.
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