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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:33
Zebra написав:
курс взлетит выше 30 в этот раз, примерно 34 должны потрогать, 55 в случае первых провокаций рашистов.
меряйте девал гривнами.
Записал прогноз, вернемся к нему позже.
Думаю даже 30грн/дол не достигнем на Межбанке в 2022 г., (конечно же если не будет форс-мажора)
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:39
Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!
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asti
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:40
Я так розумію в темі прийнято видавати бажане за вангування
))
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laviva
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:41
Ой+ написав: холява написав:
Ой ли , ой ли .... после стольких напечатанных денег , после стольких процентов по ОВГЗ , после таких выплат по долгам МВФ и наборе новых долгов .... эти памперсы когда то должны были треснуть ...
Ще би добавити критичне зниження запасів газу на тлі росту цін на цей ресурс та навіть продовольчої пшениці.
Ось такий "успіх" криворіжської школи економіки.
Приятно очень видеть и читать Людей не из числа Элехтората 73% "какая разница"!
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:44
asti написав:
звернулись...
При чем молниеноно на Межбанке! 28,37/28,40
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:45
asti написав:
Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!
Все. Теперь откат до 24,хх
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Investor_K
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:46
Investor_K
До вчерашнего закрытия
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Good Kid
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:48
Investor_K
Хорошо бы, посмотрим теперь насколько откатимся
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:48
yuri_m написав:
зли детей и жен. А сегодня уже всех оставшихся. Надо пояснять, что это означает?
А почему это не может быть Блефом Ржавого корыта?
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