|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:50
Investor_K написав:
28.5.
А не пора ли сливаться?
Уже поздно, межбанк 28,39
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:52
ждём балаболов "успел сдать по 28,60"
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4424
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 1596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54
тас 28.4 - сливайся сколько хочешь
-
Ekran
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:57
Igor3777 написав:
Здорова !
Объясните мне, зачем приват светит/светил на отдачу 28.4, в то время когда на межбанке 28,5 ?
Тоже обратил сегодня на этот факт внимание!
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:02
Прораб написав: orest написав:
П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками"
П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...
І не тільки. Усім, хто має паспорти, але живе і може дивитися видосики за кордоном.
Але незабаром до порядку денного включать домашніх тварин.
Qwerty написав:
Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати
з його картинами!!!
Нічого нового навіть після 9 років гідного життя, продовжуємо вибирати з різних сортів ... не за, а всупереч. Сумно.
Вам ці 9 років погано жилося?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:03
asti написав:
Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!
Огромный спред сейчас как для Межбанка! 28,38/28,44
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:05
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:07
juristkostya написав: Qwerty написав:
Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
тем более, что за 2,5 года Зе доказал и моральные качества, и высочайший профессионализм.
А навіщо мені що і кому він доказав?! Головне що країна розвивається! Ти ж на своїй заправці бачиш скільки авто заправляється навіть по цим цінам! Ти ж їздиш по дорозі від Борисполя і до Києва і бачиш там як все забудовано заправками, ресторанами, автосалонами, супермаркетами…
А за моральними якостями це в комунізм до Леніна, він в свій час у нас був зразком моралі!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:08
Обменка 28.50 / 28.65
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1230
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:13
Qwerty написав: juristkostya написав: Qwerty написав:
Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
тем более, что за 2,5 года Зе доказал и моральные качества, и высочайший профессионализм.
А навіщо мені що і кому він доказав?! Головне що країна розвивається! Ти ж на своїй заправці бачиш скільки авто заправляється навіть по цим цінам! Ти ж їздиш по дорозі від Борисполя і до Києва і бачиш там як все забудовано заправками, ресторанами, автосалонами, супермаркетами…
А за моральними якостями це в комунізм до Леніна, він в свій час у нас був зразком моралі!
А ещё Зе крут тем, что его избиратели не секут даже самый явный сарказм. Поэтому, высмеивать их легко и приятно.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3980
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7926
|17570691
|
Вів 18 січ, 2022 12:16
ЛОБ
|
|29542
|18263337
|
|
|1400
|5406544
|
|