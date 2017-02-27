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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89078908890989108911>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 195
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Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:50

  Investor_K написав:28.5.
А не пора ли сливаться?

Уже поздно, межбанк 28,39 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ждём балаболов "успел сдать по 28,60"
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тас 28.4 - сливайся сколько хочешь
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:57

  Igor3777 написав:Здорова !
Объясните мне, зачем приват светит/светил на отдачу 28.4, в то время когда на межбанке 28,5 ?

Тоже обратил сегодня на этот факт внимание!
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:02

  Прораб написав:
  orest написав:П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками" :twisted:
П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...

І не тільки. Усім, хто має паспорти, але живе і може дивитися видосики за кордоном.
Але незабаром до порядку денного включать домашніх тварин. :mrgreen:
  Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!

Нічого нового навіть після 9 років гідного життя, продовжуємо вибирати з різних сортів ... не за, а всупереч. Сумно.

Вам ці 9 років погано жилося?!
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:03

  asti написав:Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!



Огромный спред сейчас как для Межбанка! 28,38/28,44
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:05

  bamper написав:ждём балаболов "успел сдать по 28,60"

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:07

  juristkostya написав:
  Qwerty написав: Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
тем более, что за 2,5 года Зе доказал и моральные качества, и высочайший профессионализм.

А навіщо мені що і кому він доказав?! Головне що країна розвивається! Ти ж на своїй заправці бачиш скільки авто заправляється навіть по цим цінам! Ти ж їздиш по дорозі від Борисполя і до Києва і бачиш там як все забудовано заправками, ресторанами, автосалонами, супермаркетами…
А за моральними якостями це в комунізм до Леніна, він в свій час у нас був зразком моралі!
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:08

Обменка 28.50 / 28.65
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:13

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав: Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
тем более, что за 2,5 года Зе доказал и моральные качества, и высочайший профессионализм.

А навіщо мені що і кому він доказав?! Головне що країна розвивається! Ти ж на своїй заправці бачиш скільки авто заправляється навіть по цим цінам! Ти ж їздиш по дорозі від Борисполя і до Києва і бачиш там як все забудовано заправками, ресторанами, автосалонами, супермаркетами…
А за моральними якостями це в комунізм до Леніна, він в свій час у нас був зразком моралі!

А ещё Зе крут тем, что его избиратели не секут даже самый явный сарказм. Поэтому, высмеивать их легко и приятно.
juristkostya
 
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