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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8908890989108911>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 195
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:16

  Ekran написав:тас 28.4 - сливайся сколько хочешь

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:18

  Bobua написав:
  drevlyanin написав:
  Shaman написав:
кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.


Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами.
Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем. :cry:



Я вже подумую про відрізання від газу... В новобудові.
Хоча і є газ.котел (забудовник примусово продав), а восени я ще планував робити газ.опалення.

Газ не подали, і шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Зображення

Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.

Єдине що зупиняє від повної ліквідації газу -- поки що не треба платити за його транспортування, і ще невідомі ціни на наступний сезон.
Момент істини має бути десь наприкінці весни...

Це ж де не треба платити за транспортування газу?! Я кожний місяць плачу чуть менше 1300 гривень саме за транспортування в цьому році! В минулому було біля 1000 гривень!Куб газу - 7,96 і мінус 1%, якщо сплачуєш до 15 числа!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:22

  asti написав:Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!

С тем что разогнали курс спекули, а по итогу оказалось покупателей нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как я написал, что по 28,5 надо сливаться, так спекули национального масштаба испугались. Вот она - мощь слова гуру!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:24

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав: без форсмажоров вангую на январь курс не более 28,80 то есть 28,50 можно начинать сливаться.


5 копеек осталось. МБ 28,4775

курс взлетит выше 30 в этот раз, примерно 34 должны потрогать, 55 в случае первых провокаций рашистов.
меряйте девал гривнами.
так уж и быть уговорили, солью вам котлету па 30, что вы теряете? Когда будет примерно 34 тогда и сами нормально сольетесь
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 січ, 2022 15:30, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк:
Купівля 28.48 (↑0.2150)
Продаж: 28.5 (↑0.2150)
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:26

  Investor_K написав:Как я написал, что по 28,5 надо сливаться, так спекули национального масштаба испугались. Вот она - мощь слова гуру!

надо было дописать "запомните этот твит" ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Краще пересидіти на зеленому заборі
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:27

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  vitaliian написав:Успіх самые большие риски как раз у тех кто в котловане, если иссякнет приток инвесторов - стройки заморозятся. Даже с овгзшниками рассчитаются напечатанными деньгами.

Ну, в мене вже ризик подоланий на 85%! :mrgreen: - будинок - є, дах - є, вікна - є, двері - є, комунікації - тягнуть/прокладають.
Все буде добре!©
Все буде УСПІХ!©®™👍 :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У привата приступ щедрости, льет по курсу межбанка, что это у него зачесалось, вдруг понадобилось слить крупную сумму по самому минимальному курсу на рынке?
vitaliian
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