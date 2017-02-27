Shaman написав: кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.
Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами. Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем.
Я вже подумую про відрізання від газу... В новобудові. Хоча і є газ.котел (забудовник примусово продав), а восени я ще планував робити газ.опалення.
Газ не подали, і шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом. В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному. От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Єдине що зупиняє від повної ліквідації газу -- поки що не треба платити за його транспортування, і ще невідомі ціни на наступний сезон. Момент істини має бути десь наприкінці весни...
Це ж де не треба платити за транспортування газу?! Я кожний місяць плачу чуть менше 1300 гривень саме за транспортування в цьому році! В минулому було біля 1000 гривень!Куб газу - 7,96 і мінус 1%, якщо сплачуєш до 15 числа!