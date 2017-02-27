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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89108911891289138914>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 198
Гривня
11%
21
Долар
63%
124
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
8
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
9%
17
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:49

lamal Хотелось бы вас завтра почитать)
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:54

  75stasstas75 написав:Denik
Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок

Тобто Ахметову треба продати весь бізнес, щоб зрозуміти, що його активи дуже виросли в ціні?! Дивна логіка!!! Може попереду бути, що завгодно, але кожен актив оцінюється станом на сьогодні, а не на вчора і не на завтра! Якщо хтось придбав рік назад нерухомість за ціну яка нижче на 30% і вона нині ліквідна, то не обовязково продавати, щоб розуміти, що станом на зараз вона дорожча саме на 30%… А то можна і версію таку придумати, що купив тоді, продав нині дорожче, а потім в тебе гроші вкрали чи ти програв їх в казіно і відповідно одні збитки!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:56

Итоги с/х в 2021-м - общий прирост производства на 14,4% к 2020-му и 1,2% к 2019-му.

Отдельно растениеводство в плюсе - на 19,9% к 2020-му и 3,2% к 2019-му. Отдельно животноводство в минусе - на 4,4% к 2020-му и 6,9% к 2019-му.

Сельхозпредприятия преуспевают лучше частных хозяйств

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/05.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:57

Запорожье повы на 15:30 28,40/28,50
слил ещё по 28,40
на сейчас 28,30/28,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:01

  vitaliian написав:У привата приступ щедрости, льет по курсу межбанка, что это у него зачесалось, вдруг понадобилось слить крупную сумму по самому минимальному курсу на рынке?

Или его нагибают тушить панику на наличке :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:02

  Qwerty написав:Ти ж на своїй заправці бачиш скільки авто заправляється навіть по цим цінам! Ти ж їздиш по дорозі від Борисполя і до Києва і бачиш там як все забудовано заправками, ресторанами, автосалонами, супермаркетами…

І все це Зеля сам забудував! Спасибо товаріщу Зєлє за наші автосалони.

  Qwerty написав:А за моральними якостями це в комунізм до Леніна, він в свій час у нас був зразком моралі!

Зразок подвійних стандартів, брехні та маніпуляцій. Коли нещодавно хтось згадав Пороха, ти зразу вискочив зі своїім "барига з картинами"
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:11

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.01.2022.........19.01.2022
дата розрахунку..............17.01.2022..........18.01.2022
Євро.................................32,0577...............32,3406...+0.88%
Долар США......................28,122.................28,4101...+1.02%
После полудня гривна потеряла еще почти 4 копейки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.01.2022...............28,3746
Гривна потеряла 25 копеек.

МКГ*............6.9427............6.8850...........-0.83%
Это минимум за всю историю наблюдений с июня прошлого года.

Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 9.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, преодолевая сопротивление присутствовавшего с самого утра НБУ, плавно выросли на 2 копейки. После этого на копейку откатились. Снова развернувшись, прибавили полкопейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 рост немного ускорился, к 12 прибавили 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4200, что на 4 копейки выше открытия.
Индекс доллара выше вчерашнего, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.

После 12 рост ускорился и к обеду котировки прибавили 8 копеек. После обеда у некоторых держателей валюты сдали нервы или не было времени больше ждать, и они вышли с продажами. Это вызвало цепную реакцию, и котировки покатились вниз. До 15 опустились на 9 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.3900 - 28.4100, что на 3 копейки выше открытия.

После 15 снижение не остановилось, но стало значительно умереннее. За следующий час опустились на 2.5 копейки и разошлись. Незадолго до закрытия на пустом рынке приподнялись на полкопейки.
Закрыли весьма динамичную сессию котировками 28.3700 - 28.3900. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар после обеда немного подрос.

Сегодняшняя сессия отличилась очень высокими оборотами. Не удивлюсь, если в окончательной статистике, которая будет доступна в четверг, увидим сумму около миллиарда. Немалые суммы прошли и после 12, что обеспечило весомый прирост официального курса относительно справочного.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.1926 (+14) +22
2020 - 24.2527 (+16) +416

2019 - 27.9808 (-5)
2018 - 28.7775 (+11) Еще не догнали.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Сегодня, катаясь по городу, обратил внимание, что впервые с начала года плотность трафика соответствует привычной для буднего дня. Подумал, что народ наконец-то начал работать, и МБ через пару дней должен стать немного менее нервным. Когда добрался до интернета, увидел откат. Делать глобальные выводы по этому откату, конечно, еще очень рано. Он произошел уже на исходе сессии, а в основное время НБУ прилично продавал, чем и остановил рост.
Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворота :)
Я ни коим образом не отрицаю весомость фундаментальных факторов и нагнетаемой паники. Поэтому прошу не воспринимать эту бытовую зарисовку как сигнал к каким-либо действиям. Это всего лишь маленький штришок к общей картине.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:13

  zРадио написав:Итоги с/х в 2021-м - общий прирост производства на 14,4% к 2020-му и 1,2% к 2019-му.

Отдельно растениеводство в плюсе - на 19,9% к 2020-му и 3,2% к 2019-му. Отдельно животноводство в минусе - на 4,4% к 2020-му и 6,9% к 2019-му.

Сельхозпредприятия преуспевают лучше частных хозяйств

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/05.pdf


В чому вимірюють цих сферичних коней ? У грошовому еквіваленті чи у кількісному ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:14

  akido написав:В чому вимірюють цих сферичних коней ? У грошовому еквіваленті чи у кількісному ?


Натуральный (производство)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:19

🇺🇸USD﻿/🇺🇦UAH

28.25-28.4﻿5

🇪🇺EUR/🇺🇦UAH﻿

32.00-32.30

🇪🇺EUR/🇺🇸USD﻿﻿

1.13-1.1360﻿

*Відправлено з Чату
exo
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