Додано: Вів 18 січ, 2022 17:11

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............18.01.2022.........19.01.2022дата розрахунку..............17.01.2022..........18.01.2022Євро.................................32,0577...............32,3406...+0.88%Долар США......................28,122....................+1.02%После полудня гривна потеряла еще почти 4 копейки.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0018.01.2022...............Гривна потеряла 25 копеек.МКГ*............6.9427............6.8850...........Это минимум за всю историю наблюдений с июня прошлого года.Под впечатлением от вчерашнего роста открылись на 9.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, преодолевая сопротивление присутствовавшего с самого утра НБУ, плавно выросли на 2 копейки. После этого на копейку откатились. Снова развернувшись, прибавили полкопейки и взяли небольшую паузу. После 11-30 рост немного ускорился, к 12 прибавили 2.5 копейки.Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4200, что на 4 копейки выше открытия.Индекс доллара выше вчерашнего, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.После 12 рост ускорился и к обеду котировки прибавили 8 копеек. После обеда у некоторых держателей валюты сдали нервы или не было времени больше ждать, и они вышли с продажами. Это вызвало цепную реакцию, и котировки покатились вниз. До 15 опустились на 9 копеек.Официальный курс встретили котировками 28.3900 - 28.4100, что на 3 копейки выше открытия.После 15 снижение не остановилось, но стало значительно умереннее. За следующий час опустились на 2.5 копейки и разошлись. Незадолго до закрытия на пустом рынке приподнялись на полкопейки.Закрыли весьма динамичную сессию котировками 28.3700 - 28.3900. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар после обеда немного подрос.Сегодняшняя сессия отличилась очень высокими оборотами. Не удивлюсь, если в окончательной статистике, которая будет доступна в четверг, увидим сумму около миллиарда. Немалые суммы прошли и после 12, что обеспечило весомый прирост официального курса относительно справочного.Дневной график:Этот день в истории:2021 - 28.1926 (+14) +222020 - 24.2527 (+16) +4162019 - 27.9808 (-5)2018 - 28.7775 (+11) Еще не догнали.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Сегодня, катаясь по городу, обратил внимание, что впервые с начала года плотность трафика соответствует привычной для буднего дня. Подумал, что народ наконец-то начал работать, и МБ через пару дней должен стать немного менее нервным. Когда добрался до интернета, увидел откат. Делать глобальные выводы по этому откату, конечно, еще очень рано. Он произошел уже на исходе сессии, а в основное время НБУ прилично продавал, чем и остановил рост.Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворотаЯ ни коим образом не отрицаю весомость фундаментальных факторов и нагнетаемой паники. Поэтому прошу не воспринимать эту бытовую зарисовку как сигнал к каким-либо действиям. Это всего лишь маленький штришок к общей картине.