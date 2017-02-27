Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:31
Faceless написав: vitaliian написав:
У привата приступ щедрости, льет по курсу межбанка, что это у него зачесалось, вдруг понадобилось слить крупную сумму по самому минимальному курсу на рынке?
Или его нагибают тушить панику на наличке
не думаЮ, хотят заработать на оленях:mrgreen:
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:39
exo написав:
28.25-28.45
стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?
SILVER_UA
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:55
Гарант, Виноградарь 28.30/28.42
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:04
SILVER_UA написав: exo написав:
28.25-28.45
стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?
это курсы у валютчика, бро
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:08
Смачної куті.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:36
Завтра курс продолжит восхождение на МБ.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38
Говорят, сегодняшний аукцион:
100 млн грн, 150 млн $ Ставки пока неизвестны.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:41
prodigy написав: SILVER_UA написав: exo написав:
28.25-28.45
стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?
это курсы у валютчика, бро
я в курсе, поэтому и написал, что он ничем не примечателен среди подобных ему
SILVER_UA
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:42
Сибарит написав:
Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворота
І тут НБУ виноватий. Та що ж це таке?!
Підтримав трохи тенденцію МБ, але без фанатизму. Обмін проводив вже після 16 години (перестраховувався), щоб не потрапити в ситуацію яка була кілька днів тому. В середньому вийшло десь по 28,33. Надіюсь завтра ми на цьому не зупинимось. Хотілось би повернутись назад, нижче 28 фігури. Цікаво, як вирішить ринок?
Realist
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:48
18:48 а результатів досі не має.
Важкий напевно був аукціон.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Realist
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