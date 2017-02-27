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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8911891289138914>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 198
Гривня
11%
21
Долар
63%
124
Євро
5%
10
Інші валюти
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Крипта
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8
Нерухомість
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Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:31

  Faceless написав:
  vitaliian написав:У привата приступ щедрости, льет по курсу межбанка, что это у него зачесалось, вдруг понадобилось слить крупную сумму по самому минимальному курсу на рынке?

Или его нагибают тушить панику на наличке :mrgreen:


не думаЮ, хотят заработать на оленях:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  exo написав:28.25-28.4﻿5

стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:55

Гарант, Виноградарь 28.30/28.42
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:04

  SILVER_UA написав:
  exo написав:28.25-28.4﻿5

стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?


это курсы у валютчика, бро
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смачної куті.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра курс продолжит восхождение на МБ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38

Говорят, сегодняшний аукцион:
100 млн грн, 150 млн $
Ставки пока неизвестны.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:41

  prodigy написав:
  SILVER_UA написав:
  exo написав:28.25-28.4﻿5

стыдно должно быть по 20 коп. угадывать, где же профессионализм хотя бы в 10 коп. марже ?


это курсы у валютчика, бро

я в курсе, поэтому и написал, что он ничем не примечателен среди подобных ему
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:42

  Сибарит написав:Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворота :)

І тут НБУ виноватий. Та що ж це таке?! :-)

Підтримав трохи тенденцію МБ, але без фанатизму. Обмін проводив вже після 16 години (перестраховувався), щоб не потрапити в ситуацію яка була кілька днів тому. В середньому вийшло десь по 28,33. Надіюсь завтра ми на цьому не зупинимось. Хотілось би повернутись назад, нижче 28 фігури. Цікаво, як вирішить ринок?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

18:48 а результатів досі не має.
Важкий напевно був аукціон.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Realist
 
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