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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8911891289138914

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 198
Гривня
11%
21
Долар
63%
124
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
8
Нерухомість
6%
11
ОВДП
3%
5
Ваш варіант
9%
17
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:53

  yama написав:Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?

Я опублікую, як і завжди, якщо Мінфін розродиться. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:10

  Striker написав:
  yama написав:Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?

Я опублікую, як і завжди, якщо Мінфін розродиться. :)

Усі з нетерпінням чекають результатів і моніторять сторінку
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:24

  Zebra написав:Завтра курс продолжит восхождение на МБ.


Нет, если не будет новых поводов (арест политика, заявлений об агрессии соседей)
Good Kid
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