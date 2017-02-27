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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:49
Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?
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yama
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:53
yama написав:
Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?
Я опублікую, як і завжди, якщо Мінфін розродиться.
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Striker
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:10
Striker написав: yama написав:
Я перепрошую, а результати сьогоднішніх продажів ОВДП хтось опублікує ? чи тільки завтра буде відомо ?
Я опублікую, як і завжди, якщо Мінфін розродиться.
Усі з нетерпінням чекають результатів і моніторять сторінкуhttps://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
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Zebra
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:24
Zebra написав:
Завтра курс продолжит восхождение на МБ.
Нет, если не будет новых поводов (арест политика, заявлений об агрессии соседей)
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Good Kid
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