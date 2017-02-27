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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 20:47
stryzhko написав:
Да, з таким провальним аукціоном ОВДП схоже вниз далеко не підемо й соняшник не врятує.
Ви би купляли сьогодні чи через тиждень після підняття облікової ставки? Можливо навіть на цілий 1%.
Не робіть поспішних висновків.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:49
change_pm написав: flyman написав: vitaliian написав:Zebra
...редко когда соглашаюсь с Зеброй, НБУ на удивление всё правильно делает, лучше сохранить резервы для "нестандартных ситуаций и обороны", чем кормить паникеров дешёвой валютой. Был же курс 27,5 куда все смотрели? Па 27,5 был никому не надо, а па 28,30 ну пипец всем понадобился. Что это как не паника?
Ага, коли пару днів підряд курс росте по 10..15 копійок - стандартна ситуація.
Нагадати, як НБУ одним махом викупив осінню за раз щось на півярда валюти і не вдавився. А тут з піпетки капає, робить вигляд що "стабілізує".Даю НБУ ще трохи похуліганити до ПА28.5
Далі буду вживати погані слова.
хіхіхі...
був би ти в долярі, як казали вумні людє, а не в ОВДП, так би себе не вів)))
дохід то в тебе в уешках)))
дик, я злив долари ПА27.71 які заходили від ПА26 до ПА27.55
якщо протримається курс ПА28 місяць-другий, то знову продам із курсовою надбавкою
головне щоб він не вистрілив як при ПАПі рокетою в космас і не почистили БСУ ще раз
але бач, мене в НБУ читають і розуміють наслідки, тому сьогодні "відкіт"
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:54
Не пойму, где вы откат увидели, открылись 28,36/28,38 - закрылись 28,37/28,39 , в итоге за день выросли на копейку, затормозился рост это да, но где откат то
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:00
stryzhko написав:
Да, з таким провальним аукціоном ОВДП схоже вниз далеко не підемо й соняшник не врятує.
в чому провальний?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:03
Striker написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 18 січня 2022 року до державного бюджету
залучено 4.153 млрд грн
(за офіційним курсом НБУ).
Отдельно по заявкам:
- в гривне (всего 0.119 млрд грн
):
- ~6 мес. (175 дн.) - 0.011 млрд грн по ставке 10.99%;
- ~1 год (364 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.90%;
- ~2 года и 1 мес. (756 дн.) - 0.076 млрд грн по ставке 12.95%;
- ~5 лет и 4 мес. (1953 дн.) - 0.009 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте:
- USD, ~6 мес. (176 дн.) - 100 млн долл. по ставке 3.50%;
- USD, ~11 мес. (337 дн.) - 43 млн долл. по ставке 3.70%.
На этой неделе одна выплата - в среду на 3.941 млрд грн.
Підкажіть дилетанту. Це означає що курс скоріше всього більше не буде рости?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:04
Ничего не хочеться плохого думать и тем более говорить, но очень странно что в связи с тек. событиями на валютном рынке но где наш Denik?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:10
GDV29 написав:
Ничего не хочеться плохого думать и тем более говорить, но очень странно что в связи с тек. событиями на валютном рынке но где наш Denik?
Жив ли он и здоров?)
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:16
Флайман купив облігації, і тепер бачить відкати і аукціони у нього не провальні.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:25
Realist написав:Ви би купляли сьогодні чи через тиждень після підняття облікової ставки? Можливо навіть на цілий 1%.
Не робіть поспішних висновків.
Навряд чи навіть 1% простимулює нерезів збільшити покупки в десятки разів. Схоже "путиннападет" таки відлякує значно більше, ніж низькі відсотки.
Можливо помиляюся і маєте рацію, що нерези відновлять інтерес до ОВДП після підняття ставки, але вважаю це малоймовірною подією.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:28
Realist написав: stryzhko написав:
Да, з таким провальним аукціоном ОВДП схоже вниз далеко не підемо й соняшник не врятує.
Ви би купляли сьогодні чи через тиждень після підняття облікової ставки? Можливо навіть на цілий 1%.
Не робіть поспішних висновків.
Аукционы еженедельные, поэтому никаких оснований откладывать выводы на потом, ИМХО, нет - сегодняшнее предложение неинтересно сегодняшнему рынку. Факт.
Но! Как известно, где угроза, там и возможность - Минфин мог бы, наконец, внимательнее посмотреть на внутренний инвестиционный
ресурс. Длинную гривну в Украине может предложить рынку только НБУ, а вот длинный доллар - и бизнес, и население. Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.
Но "технически" как с бондами тут не получится - оплатил заморским инвестбанкирам роуд-шоу, и сразу в дамках. Нет, тут продется слегка напрячься и поработать над популяризацией инструмента. Сейчас эта ложка пришлась бы к обеду в свете не только возросших геополитических рисков, но и грядущего роста стоимости СКВ на мировом рынке капитала...
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Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ
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