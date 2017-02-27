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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891489158916891789188919>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 201
Гривня
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Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:32

  75stasstas75 написав:Не пойму, где вы откат увидели, открылись 28,36/28,38 - закрылись 28,37/28,39 , в итоге за день выросли на копейку, затормозился рост это да, но где откат то


Там где с 28.50 на 28.39 спустились
Good Kid
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:34

  Hotab написав:Флайман купив облігації, і тепер бачить відкати і аукціони у нього не провальні. :lol:

курчат по осені рахують, а тут ОВДП тільки насиджуються (завтра перше купоно-курчатко)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:35

  kombinator написав:Як швидко сумми з депо сертифікатів можуть опинитись на міжбанку?
За два тижні сумма на овернайтах з 112 млрд знизилась до ±45 млрд (частина перемістилась на строкові сертифікати але все ж загальна сумма на депо сертифікатах за 2 тижні зменшилась на майже 50 млрд грн)
Ця карта вже відіграла на міжбанку, чи ще можна чекати вплив частини цього об'єму там?Зображення

разбирал этот вопрос :D
сумма на депосертификатах снизилась на 50 ярдов, но выросла на 20 на коррсчетах - т.е. общее снижения ярдов 30.

моя оценка этого навеса https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5370073#p5370073 - 45 - 50 ярдов. т.е. фактор еще не отыгран до конца.
хотя при росте курса его и не надо отыгрывать полностью, но как минимум ярд дол НБУ должен продать - пока еще не продал

и да, вся сумма депо не может пойти на межбанк - вступают в силу банковские ограничения, они не могут на всю сумму накупить доллар :) 130-140 ярдов - текущие остатки депосертификатов
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 18 січ, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:насиджуються (завтра перше купоно-курчатко)

Давай все цифры для истории: зелень полил ведь давно? По чем?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:39

Стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа (CDS), страхующего от дефолта России (CDS)*, сегодня достигала нового рекордного значения с марта 2020 года на уровне 224 б.п. Стоимость аналогичного инструмента, страхующего от дефолта Украины, поднималась до нового рекорда с весны 2015 года на уровне 919 б.п.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  laviva написав:Це означає що курс скоріше всього більше не буде рости?
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок перед оголошенням у четвер рішення Нацбанку про облікову ставку змогло залучити лише 118,9 млн грн порівняно з 3,87 млрд грн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.
либо будут серьезно поднимать учётную ставку и увеличивать стоимость обслуживания долга. Либо печатать, тогда можно повторить Венесуэльское экономическое чудо.

Судьба курса решается на долговом рынке овгз. Я думаю поднимут доходность овгз до 14-15%. Премия должна соответствовать рискам, сколько можно обманывать себя, что всё хорошо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 січ, 2022 21:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:в чому провальний?

А як по іншому назвати 0.1млрд грн залучених коштів? Мегауспішним?:)
stryzhko
 
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  SherLock написав:
  Сибарит написав:
  Realist написав:Тепер уявімо НБУ стає стіною та зупиняє курс

Это даже представлять себе не надо. Мы такую стратегию уже видели в 13-м году. Последствия, думаю, никому не понравились. Есть смысл попробовать что-нибудь новенькое.
Единственная сейчас задача НБУ - не допустить серьезный саморазогрев. Для этого и сдерживаются темпы роста. Рынок должен выйти на новый уровень, на котором сможет самостоятельно уравновеситься.
И да, для того, чтобы регулировать валютную пару симметрично в обоих направлениях, нужно уметь с одинаковой легкостью эмитировать обе валюты.

Так зачем изобретать велосипед, если он был уже изобретён до нас? Неспособность менеджмента регулятора использовать весь имеющийся у него инструментарий это как можно назвать? Непрофессионализм? Нерешительность? Или просто профессиональная импотенция? Избыточную гривневую ликвидность никто жёстко не связывает, она потоком идёт на межбанк. Тут недавно кто-то говорил за рефинансирование. Та же история. На крайний случай, возврат нормы обязательной продажи валюты экспортёрами тоже можно использовать как аварийный. Ничего подобного. Тишина. Кресло дороже. И я не удивлюсь, если на предстоящем заседании не будет поднята учётная ставка.

Самое опасное то, что всё это нужно было делать «вчера». Рынок идёт на полных парах к саморазогреву, а НБУ, кроме валютных интервенций, больше ничего не делает. Я так понял, история с трёхкратной девальвацией ничему не научила. Ok, свалится межбанк в штопор, прыгнет на 35 или 40, понятно что временно, но потом же всё равно разгребать придётся. Причём всем. Я не знаю что мешает НБУ серьёзно закрутить гайки. Может помеха – это время, которое там давно остановилось на полшестого? :mrgreen:

можно зажимать ликвидность - а зачем? что это даст?

в чем магия стабильного курса???
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:46

  75stasstas75 написав:Не пойму, где вы откат увидели, открылись 28,36/28,38 - закрылись 28,37/28,39 , в итоге за день выросли на копейку, затормозился рост это да, но где откат то

Там, де й Ваші позаминулорічні прогнози :)
Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:48

  zРадио написав:Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.

А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ?
Игорь
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