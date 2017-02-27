SherLock написав:

Сибарит написав: Realist написав: Тепер уявімо НБУ стає стіною та зупиняє курс Тепер уявімо НБУ стає стіною та зупиняє курс

Это даже представлять себе не надо. Мы такую стратегию уже видели в 13-м году. Последствия, думаю, никому не понравились. Есть смысл попробовать что-нибудь новенькое.

Единственная сейчас задача НБУ - не допустить серьезный саморазогрев. Для этого и сдерживаются темпы роста. Рынок должен выйти на новый уровень, на котором сможет самостоятельно уравновеситься.

И да, для того, чтобы регулировать валютную пару симметрично в обоих направлениях, нужно уметь с одинаковой легкостью эмитировать обе валюты. Это даже представлять себе не надо. Мы такую стратегию уже видели в 13-м году. Последствия, думаю, никому не понравились. Есть смысл попробовать что-нибудь новенькое.Единственная сейчас задача НБУ - не допустить серьезный саморазогрев. Для этого и сдерживаются темпы роста. Рынок должен выйти на новый уровень, на котором сможет самостоятельно уравновеситься.И да, для того, чтобы регулировать валютную пару симметрично в обоих направлениях, нужно уметь с одинаковой легкостью эмитировать обе валюты.

Так зачем изобретать велосипед, если он был уже изобретён до нас? Неспособность менеджмента регулятора использовать весь имеющийся у него инструментарий это как можно назвать? Непрофессионализм? Нерешительность? Или просто профессиональная импотенция?т, она потоком идёт на межбанк. Тут недавно кто-то говорил за рефинансирование. Та же история. На крайний случай,тоже можно использовать как аварийный. Ничего подобного. Тишина. Кресло дороже. И я не удивлюсь, если на предстоящем заседании не будет поднята учётная ставка.Самое опасное то, что всё это нужно было делать «вчера». Рынок идёт на полных парах к саморазогреву, а НБУ, кроме валютных интервенций, больше ничего не делает. Я так понял, история с трёхкратной девальвацией ничему не научила. Ok, свалится межбанк в штопор, прыгнет на 35 или 40, понятно что временно, но потом же всё равно разгребать придётся. Причём всем. Я не знаю что мешает НБУ серьёзно закрутить гайки. Может помеха – это время, которое там давно остановилось на полшестого?