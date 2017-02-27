kombinator написав:Як швидко сумми з депо сертифікатів можуть опинитись на міжбанку? За два тижні сумма на овернайтах з 112 млрд знизилась до ±45 млрд (частина перемістилась на строкові сертифікати але все ж загальна сумма на депо сертифікатах за 2 тижні зменшилась на майже 50 млрд грн) Ця карта вже відіграла на міжбанку, чи ще можна чекати вплив частини цього об'єму там?
разбирал этот вопрос сумма на депосертификатах снизилась на 50 ярдов, но выросла на 20 на коррсчетах - т.е. общее снижения ярдов 30.
Стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа (CDS), страхующего от дефолта России (CDS)*, сегодня достигала нового рекордного значения с марта 2020 года на уровне 224 б.п. Стоимость аналогичного инструмента, страхующего от дефолта Украины, поднималась до нового рекорда с весны 2015 года на уровне 919 б.п.
laviva написав:Це означає що курс скоріше всього більше не буде рости?
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок перед оголошенням у четвер рішення Нацбанку про облікову ставку змогло залучити лише 118,9 млн грн порівняно з 3,87 млрд грн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.
либо будут серьезно поднимать учётную ставку и увеличивать стоимость обслуживания долга. Либо печатать, тогда можно повторить Венесуэльское экономическое чудо.
Судьба курса решается на долговом рынке овгз. Я думаю поднимут доходность овгз до 14-15%. Премия должна соответствовать рискам, сколько можно обманывать себя, что всё хорошо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 січ, 2022 21:43, всього редагувалось 3 разів.
Realist написав:Тепер уявімо НБУ стає стіною та зупиняє курс
Это даже представлять себе не надо. Мы такую стратегию уже видели в 13-м году. Последствия, думаю, никому не понравились. Есть смысл попробовать что-нибудь новенькое. Единственная сейчас задача НБУ - не допустить серьезный саморазогрев. Для этого и сдерживаются темпы роста. Рынок должен выйти на новый уровень, на котором сможет самостоятельно уравновеситься. И да, для того, чтобы регулировать валютную пару симметрично в обоих направлениях, нужно уметь с одинаковой легкостью эмитировать обе валюты.
Так зачем изобретать велосипед, если он был уже изобретён до нас? Неспособность менеджмента регулятора использовать весь имеющийся у него инструментарий это как можно назвать? Непрофессионализм? Нерешительность? Или просто профессиональная импотенция? Избыточную гривневую ликвидность никто жёстко не связывает, она потоком идёт на межбанк. Тут недавно кто-то говорил за рефинансирование. Та же история. На крайний случай, возврат нормы обязательной продажи валюты экспортёрами тоже можно использовать как аварийный. Ничего подобного. Тишина. Кресло дороже. И я не удивлюсь, если на предстоящем заседании не будет поднята учётная ставка.
Самое опасное то, что всё это нужно было делать «вчера». Рынок идёт на полных парах к саморазогреву, а НБУ, кроме валютных интервенций, больше ничего не делает. Я так понял, история с трёхкратной девальвацией ничему не научила. Ok, свалится межбанк в штопор, прыгнет на 35 или 40, понятно что временно, но потом же всё равно разгребать придётся. Причём всем. Я не знаю что мешает НБУ серьёзно закрутить гайки. Может помеха – это время, которое там давно остановилось на полшестого?
можно зажимать ликвидность - а зачем? что это даст?